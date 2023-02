"C dans l'air" jeudi 16 février 2023 : Sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 ce jeudi 16 février 2023 avec Caroline Roux pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 16 février 2023, Caroline Roux recevra : Pascale Hebel, économiste, spécialisée dans l'anticipation du comportement des consommateurs et directrice associé chez C-ways.

L’activité du prêt-à-porter fait face depuis trois ans à une succession de problématiques d’autant plus compliquées à gérer quand les entreprises sont de longue date en difficulté.

Camaïeu en octobre, Kookaï la semaine dernière, André avant hier, Cop Copine aussi.. On peut allonger la liste avec Pimkie, Go Sport, San Marina chez qui l'inquiétude est vive. Les situations de crise, faillites, redressement judiciaire s'enchainent pour les enseignes. Comment expliquer cette succession de difficultés ? Est-ce le contexte d'inflation, les mois de confinement dont ne se seraient pas remis tous ces magasins, des stratégies à revoir pour mieux toucher le public, la croissance des ventes en ligne ?

Pascale Hebel reviendra sur cette tempête autour du prêt-à-porter traditionnel pris entre les conséquences du Covid-19, la concurrence des ventes en ligne, les inquiétudes sur le pouvoir d’achat et l’essor du marché de la seconde main.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et L’Obs.

Julien Pain, journaliste spécialiste des Fake News à Franceinfo TV.

Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix.

Asma Mhalla, chercheuse à l’Institut Montaigne, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la Tech.

Le thème de l'émission : BFMTV piégée par des mercenaires de l'info.

Une enquête menée par un consortium de cent journalistes du monde entier, dont ceux de Radio France et du Monde, révèle l’existence de "Team Jorge", une société israélienne qui se livre à des opérations de déstabilisation et de désinformation à la demande. Cette officine agit sur les réseaux sociaux grâce à des milliers de faux profils très aboutis mais pourrait aussi activer de vrais journalistes dans des médias pour mener ses campagnes. Ces dernières visant aussi bien des hommes d’affaires que des politiciens, des lanceurs d’alerte ou des suspects de crimes, dans le monde entier. Et la France ne serait pas épargnée.

En effet d’après le consortium de journalistes, c’est ainsi que le présentateur de BFMTV Rachid M’Barki, contacté par un intermédiaire, a diffusé des informations orientées dans les journaux de la nuit ayant traits à des oligarques russes, au Qatar, au Soudan, au Cameroun, ou encore au Sahara occidental. Informations ensuite relayées massivement par l’officine sur les réseaux sociaux. Le directeur général de la chaîne info a suspendu en janvier le journaliste et lancé une enquête interne. "Il n’y a pas de doute que BFM est victime dans cette histoire, quand l’un des nôtres court-circuite la chaîne hiérarchique, ça pose problème", a réagi mercredi Marc-Olivier Fogiel, sur France Inter.

Alors que sait-on de l’affaire "Team Jorge" ? Pourquoi ce scandale menace-t-il la démocratie ? Comment lutter contre la désinformation sur Internet ? Enfin avec ChatGPT sommes-nous à l’aube d’une nouvelle révolution ? Cette intelligence artificielle pourrait-elle changer le monde ?

