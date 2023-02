L'invité de "Dimanche en politique" reçu par Francis Letellier ce 19 février 2023 sur France 3

Dimanche 19 février 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord.

Mi-février, la retraite fait toujours descendre les Français dans la rue en même temps qu’elle alimente les grandes heures de l’hémicycle.

Si c’est la mesure de l’âge légal de départ qui est largement rejetée par les oppositions, un article concernant le travail des seniors n’a pas obtenu une majorité à l’Assemblée nationale, faute d’une partie des votes Républicains.

A gauche, après avoir déposé des milliers d’amendements, la NUPES a choisi de les retirer pour tenter de donner une chance à l’examen de l’article 7 qui prévoit l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Pendant ce temps, les représentants syndicaux, toujours unis, ont choisi Albi, préfecture du Tarn et patrie de Jean Jaurès, pour déployer leur 5ème jour de mobilisation contre la réforme.

Alors que le texte va tenter de trouver un examen plus calme au Sénat, majoritairement à droite, le bras de fer semble plus fort que jamais et l’issue de cette bataille encore difficile à imaginer.

Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français, poursuit son tour de France entre présence dans l’hémicycle et rencontres dans les manifestations.

S’il vient de recevoir le prix de la « révélation politique de l’année 2022 » pour sa campagne sur fond de jours heureux, de bon vin et de bonne viande, son très faible score à l’élection présidentielle ne lui permet pas de s’imposer en leader de la gauche unie.

Il répondra dimanche aux questions de Francis Letellier.

Cléa Chakraverty, journaliste politique et société au site The Conversation France nous proposera sa carte blanche.