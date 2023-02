"Capital" « Center Parcs, Harry Potter : enquête sur les rois de vos loisirs » dimanche 19 février 2023 sur M6 (vidéo)

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 19 février 2023 à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine "Capital" dont le thème sera « Center Parcs, Harry Potter : enquête sur les rois de vos loisirs ».

Center Parcs : les secrets du champion des vacances au vert

Chaque année, un million de vacanciers s’offrent un séjour dans un des sept Center Parcs en France. La formule du succès ? Des cottages en bois autour d’un centre aquatique chauffé à 29 degrés et des attractions à portée de main. Le tout à moins de deux heures de chez soi.

Ces villages vacances en pleine nature sont taillés sur mesure pour répondre au besoin grandissant des familles de passer du temps ensemble, loin du stress du quotidien. Comptez quand même 200 euros par jour en moyenne pour un cottage de quatre personnes !

Center Parcs, c’est la pépite du leader européen du tourisme, le Groupe Pierre et Vacances. Un géant aux pieds d’argile… gravement fragilisé par la crise sanitaire. Les fermetures à répétition, pendant de longs mois, ont creusé un déficit d’un milliard d’euros. La faillite a été évitée de justesse. Pour redresser la barre, Center Parcs n’a donc pas eu d’autres choix que de se réinventer. Une transformation que Capital a pu suivre en coulisses pendant un an. Après avoir frôlé la banqueroute, la marque a récemment tout misé sur un nouveau centre flambant neuf…

Quelles sont les nouveautés du Center Parcs nouvelle génération ? Comment le groupe de loisirs a réussi à convaincre les collectivités locales de financer sa dernière piscine tropicale ? Comment parvient-il à remplir au maximum les cottages toute l’année ?

Harry Potter, l’ensorcelant business qui transforme tout en or

Lorsqu'il est apparu en 1997 en Grande-Bretagne, Harry Potter n'était encore qu'un petit héros de papier inventé par une illustre inconnue, J. K. Rowling. Vingt-cinq ans plus tard, l'apprenti sorcier est l'un des personnages de fiction les plus connus, apprécié par des centaines de millions de fans, de tous âges et dans tous les pays. Harry Potter est ainsi devenu une véritable marque qui pèse aujourd’hui au moins 13 milliards de d’euros.

Livres, mais aussi films et surtout produits dérivés ont certes fait la fortune de son auteur, mais aussi celle de Warner Bros, qui détient la licence magique pour vendre les dix mille produits dérivés de l’univers créé par J. K. Rowling. Mais attention, seuls des revendeurs triés sur le volet peuvent bénéficier de la magie Harry Potter. Dans le monde, quatre-vingts entreprises sont autorisées à apposer cette marque sur leurs produits, comme Lego ou Mattel qui a sorti un Cluedo Harry Potter.

En France, Topi Games ou encore Noble Collection disposent de ce droit pendant que Le Repaire des Sorciers, une boutique fondée par un papa à l’initiative de sa fille de 14 ans, fait ses choux gras en revendant tous ces produits. Pour les éditeurs tricolores, même jackpot ! Fin 2021, Gallimard a vendu 35 millions d’exemplaires des sept épisodes confondus. Cette année, une édition très rare du premier tome de la saga du célèbre sorcier à la cicatrice s’est même arrachée aux enchères, pour 80 000 euros à Londres. Du jamais vu pour un livre contemporain. Les bénéfices issus du marché du livre ont d’ailleurs surpassé ceux des films Harry Potter.

Comment la Warner protège-t-elle sa licence ? Jusqu’où exploite-t-elle l’univers Harry Potter ? Et par quelle magie certains arrivent-ils à profiter du pouvoir d’attraction du petit sorcier britannique sans rien reverser à quiconque ?