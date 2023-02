"Sept à Huit" dimanche 19 février 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 19 février 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 12 février 2023 :

Les SDF du sous-sol de la Défense.



À la Défense, il exsite dans son sous-sol des dizaines de SDF. Ils y vivent, y dorment et parfois y meurent dans l'indifférence.



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 12 février 2023 :

L'accident causé par Pierre Palmade.



La terrible collision causée par Pierre Palmade sous l'emprise de la cocaïne. Témoignages des familles des victimes, mais aussi des proches de l'humoriste qui racontent son addiction.

Les beautés du Nigéria.



Des bidonvilles aux podiums, le conte de fées des nouveaux top modèles africains.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Julie Briant.

Atteinte de la mucoviscidose, elle a choisi d'avoir des enfants même si ses grossesses réduisent son espérance de vie.