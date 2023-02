"Ils font rayonner la France" en Alsace sur France 3 mercredi 22 février 2023 avec Thomas Isle

"Ils font rayonner la France", c'est un nouveau magazine présenté par Thomas Isle sur France 3. Le premier numéro, diffusé mercredi 22 février 2023 à 21:10, nous emmène en Alsace.

Chef étoilé, ferronnier, ébéniste, boulanger d’exception, maître verrier... Ils font rayonner la France dans le monde grâce à l’excellence de leur savoir-faire. Ancrés au cœur de nos régions, ces femmes et ces hommes sont chacun à leur manière des « ambassadeurs » de l’excellence française.

Dans ce premier numéro consacré à l’Alsace, nous partons à la rencontre de femmes et d’hommes qui possèdent un savoir-faire hors du commun. Un talent qui leur a permis de se faire connaître bien au-delà de nos frontières et ainsi de faire rayonner leur région dans le monde entier. Portraits croisés.

Grâce à ses confitures, Christine Ferber est devenue une véritable star au Japon. Ses créations au goût unique font également le bonheur des clients des palaces parisiens. Brad Pitt et Pierce Brosnan en raffolent ! Dans son atelier de Niedermorschwihr près de Colmar, toute la production est réalisée à la main. Aucune machine pour peler, éplucher, dénoyauter les fruits, ce qui permet d’en conserver toute la saveur. Vous allez suivre Christine dans la confection d’un nouveau nectar pour la fête des mères au Japon et d’une recette inédite pour le chef pâtissier Pierre Hermé...

Christian Deichtmann est ébéniste d’art. Dans son atelier de Mundolsheim au nord de Strasbourg, il réalise des meubles qui sont d’authentiques chefs-d’œuvre. Il travaille régulièrement pour les Monuments historiques mais il crée également du mobilier contemporain très prisé de la clientèle étrangère. Son nouveau défi : concevoir une magnifique bibliothèque de style Louis XV qui prendra place dans l’un des plus prestigieux sites historiques d’Alsace : la bibliothèque des Dominicains à Colmar. Plus de 1000 heures de travail seront nécessaires à Christian et à son fils Benjamin pour la réalisation de ce meuble.

Pierre Zimmermann confectionne l’un des meilleurs pains de Chicago. Avec sa femme Michèle et ses deux fils, ce champion du monde de la boulangerie a quitté son Alsace natale il y a une douzaine d’années pour se lancer dans un pari totalement fou : séduire les Américains avec son pain artisanal au goût unique. Un pari réussi ! Sa boulangerie est devenue « the place to be » à Chicago. Mais cet artisan surdoué n’oublie pas d’où il vient. Il a décidé de faire découvrir sa culture alsacienne à ses clients en organisant une grande fête dédiée à sa région d’origine.

Il est l’un des derniers fondeurs de cloches en France et le seul dans le Grand Est. Julien Calcatera en fabrique pour les églises du monde entier, du Canada au Vietnam en passant par l’Allemagne. Le décor, la coulée, le démoulage, l’accordage... il supervise toutes les étapes qui permettent de donner naissance à un instrument à chaque fois unique. Dans quelques mois, Julien et son équipe doivent livrer une cloche majestueuse dans une paroisse allemande. Un nouveau challenge pour ce passionné !

Cyril Bordage travaille pour l’une des cristalleries les plus prestigieuses de France, la maison Lalique. Ce maître verrier passionné par son art depuis qu’il est enfant va participer à la création d’une collection d’objets exceptionnelle. Pour son centième anniversaire, la manufacture Lalique a décidé de produire une dizaine de ses pièces iconiques dans une couleur inédite. Mais ce n’est pas le seul défi que Cyril devra relever. Il a décidé de participer au concours de Meilleur Ouvrier de France. Nous le suivrons dans la difficile réalisation d’une coupe en cristal qui pourrait lui permettre de décrocher cette récompense suprême.