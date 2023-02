"C dans l'air" lundi 20 février 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 20 février 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 20 février 2023, Caroline Roux recevra : Philippe Batel, psychiatre - addictologue.

L'affaire Pierre Palmade a remis en lumière le vaste problème des addictions en France. Alcool, drogue, sexe, jeux, réseaux sociaux... les addictions touchent tous les milieux et tous les âges. Le drame de la route impliquant l'acteur a aussi mis un coup de projecteur sur la pratique du "chemsex", qui consiste à avoir une succession de relations sexuelles sous l'emprise de drogues de synthèse, comme la 3-MMC. Une pratique qui n'est pas si marginale, et qui ne concerne plus uniquement le milieu gay.

Comment se sortir d'une addiction à la cocaïne ? Que peuvent faire les pouvoirs publics face à ces dépendances ? Comment lutter efficacement contre l'usage de stupéfiants au volant ?

Philippe Batel fera le point sur les risques et les conséquences de la consommation de ces drogues, et l'urgence de prendre en main la question des addictions en France.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Béatrice Mathieu, grand reporter à L’Express.

Sandra Hoibian, directrice générale du CRÉDOC.

Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, Observatoire Français des Conjonctures Économiques.

Le thème de l'émission : Economie : des bonnes nouvelles...pour qui ?

En dépit d’un contexte économique et géostratégique compliqué, et des menaces qui pèsent sur la croissance, les dividendes versés par les groupes français devraient voler vers un nouveau record. Selon la lettre financière Vernimmen.net, les quarante entreprises du CAC 40, principal indice boursier français, ont distribué 80,1 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2022 soit une hausse de 15,5 % par rapport au record établi un an plus tôt, et porté par le bond des dividendes (+23 % à 56,7 milliards d'euros). Une générosité inédite qui doit beaucoup aux superprofits de TotalEnergies et au retour en force des banques, assureurs ainsi que du secteur du Luxe.

Mais ces chiffres records contrastent quelque peu avec le quotidien des Français, minés par l'inflation, et attisent le débat sur le partage de la richesse dans les entreprises. Dans ce contexte, certains groupes font le choix de distribuer des primes exceptionnelles à leurs employés. Ainsi Hermès vient d’annoncer pour ses 20 000 salariés dans le monde un complément de rémunération de 4 000 euros. À cela s’ajoute l’intéressement. En tout, un salarié d’Hermès touchera l’équivalent de 17 mois de salaire sur l’année, selon le groupe, conséquence d’une année historique avec des ventes en hausse de près de 30 %. D’autres entreprises ont aussi annoncé des primes exceptionnelles comme LVMH qui va reverser 1 500 euros à ses salariés les plus modestes. Et certains en Europe vont plus loin, comme Ferrari, avec une prime de 13 000 euros grâce à des ventes record.

Alors comment mieux répartir les richesses créées par l’entreprise ? Et quelles sont les perspectives économiques pour 2023 ? Après une croissance à 2,6 % enregistrée en 2022, l’Insee prévoit une croissance faible mais positive au premier semestre 2023 et une décrue progressive de l’inflation vers 5 %. Le risque de récession, tant redouté pour 2023 compte tenu de la crise énergétique et du tour de vis des banques centrales, semble donc s’éloigner. Pour autant, l’inflation continue d’impacter fortement le pouvoir d’achat des Français et le nombre de faillites explose dans le pays. Ainsi au-delà des enseignes du prêt-à-porter qui ferment les unes après les autres, ce sont 42 500 entreprises qui ont mis la clef sous la porte en 2022, soit + 49,9 % sur un an – la plus haute augmentation de défaillances d’entreprises de son histoire, selon un rapport du cabinet spécialisé Altares.

