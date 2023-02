Jeudi 23 février 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Beauté : les ravages des injections clandestines

Fadila, 30 ans, hurle de douleur. Le chirurgien esthétique tente de réparer les dégâts provoqués par l'amateurisme d'une "injectrice clandestine" sur le visage de la jeune femme. Le médecin remodèle son nez, afin qu'elle puisse de nouveau sortir de chez elle sans avoir honte de son image.

Un vrai calvaire pour Fadila, une des nombreuses victimes de ces "injectrices", qui, au mieux, ont bénéficié de quelques heures d’entraînements clandestins en matière de chirurgie esthétique. Elles proposent en toute illégalité sur Instagram des injections d'acide hyaluronique à prix cassé, souvent sans aucun respect des règles sanitaires de base, chez elles ou dans des appartements loués à la semaine. Une activité interdite puisqu'il s'agit d'exercice illégal de la médecine.

Partout en France, y compris dans des petites communes, une centaine de compte sur Instagram propose à des jeunes filles aux moyens limités de ressembler à Kim Kardashian ou à Nabilla. Mais cette course aux lèvres pulpeuses et aux pommettes saillantes fait chaque jour de nouvelles victimes.

Les équipes d'Envoyé spécial ont infiltré une formation illégale mais aussi l'appartement d'une injectrice au business juteux. Un reportage édifiant qui jette toute la lumière sur un danger encouru par de nombreuses jeunes filles et sur le manque de moyens des autorités sanitaires pour lutter contre ces fossoyeurs de la beauté.

Un reportage de Lila Bellili, Loup Krikorian, Benjamin Poulain et Baptiste Rimbert.

Les Français s'arrachent les poêles

C’est le produit le plus recherché de l’hiver, le poêle : 320 000 appareils ont été vendus en 2021, et une hausse de 30% est attendue pour 2022. Qu’ils fonctionnent avec des bûches, ou grâce à des granulés de bois, appelés aussi pellets, les Français s’arrachent les poêles. Car ils seraient la promesse de faire des économies d’énergie : le bois permet de se chauffer deux fois moins cher que le gaz et quatre fois moins que l’électricité.

Revers d’un tel engouement : les pros de l’arnaque en ligne se sont jetés sur les poêles faisant de nombreuses victimes.

Quand le ski passe au vert

Ce reportage n'a pas été présenté par France 2.

Liban : les naufragés de la crise

Ce reportage n'a pas été présenté par France 2.