"Pérou, sacrifices au royaume de Chimor" sur France 5 jeudi 23 février 2023 (vidéo)

Jeudi 23 février 2023 à 21:00, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine “Science grand format” dans lequel Mathieu Vidard vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Pérou, sacrifices au royaume de Chimor ».

Le long de l’océan Pacifique, au nord du Pérou, des centaines de corps d’enfants et de bébés lamas sont exhumés sur le site de Huanchaquito-Las Llamas.

C’est une découverte sans précédent. Il s’agit du plus grand sacrifice de masse d’enfants connu à ce jour. Il s’est déroulé au XVe siècle, au temps de l’apogée de la civilisation des Chimú, dernier grand royaume des Andes avant l’arrivée des Incas et des conquistadors espagnols. Comment et pourquoi ces sacrifices ont-ils été accomplis ? Quel était le mobile des sacrificateurs ? Quel était le profil des victimes ? D’où venaient-elles ?

Une équipe scientifique internationale et pluridisciplinaire mène l’enquête. Elle nous entraîne dans un « cold case » au cœur des montagnes des Andes, dans le désert, le long de la côte Pacifique, et à Chan Chan, capitale du Chimú, la plus grande cité en terre d’Amérique du Sud inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Les trésors et vestiges du royaume témoignent du glorieux passé de cette civilisation méconnue.

En reconstituant le fil des événements grâce aux recherches archéologiques, aux animations et aux reconstitutions qui font revivre cette fascinante civilisation, le voile sur le mystère des enfants sacrifiés est peu à peu levé, révélant sous un angle inédit l’histoire du royaume de Chimor, de son apogée à sa chute...

