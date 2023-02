Lundi 13 mars 2023 à 21:10, M6 diffusera un numéro spécial du magazine "e=m6" consacré aux nouveaux régimes dans lequel Mac Lesggy vous proposera de vraies solutions pour maigrir.

En 2023, plus que jamais, les Françaises et les Français sont perdus en matière de régimes !

Les influenceurs et autres coachs donnent des conseils à tout-va via les réseaux sociaux, des méthodes sensationnelles deviennent tendances. Une floraison de « nouveaux régimes » est apparue mais lequel choisir ? En ce qui concerne la minceur et plus généralement notre alimentation, les idées reçues persistent. Alors comment s’y retrouver ?

Pour mieux comprendre, e=m6 s’est penché sur 4 méthodes en vogue. 4 méthodes et autant de promesses de perdre du poids ! Mais ces méthodes fonctionnent-elles ? Y en a-t-il une plus pertinente que les autres ? Faut-il y voir des solutions miracles ou des arnaques ?

Grâce au suivi de 4 témoins ayant opté pour chacune de ces formules, Laurence Plumey, médecin nutritionniste à l’APHP, s’attachera à décrypter ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter !