À l'occasion du 10ème anniversaire de l'émission "Cash Investigation", Elise Lucet proposera une émission spéciale qui sera diffusée sur France 2 le jeudi 16 mars 2023 à 21:10.

10 ans d’enquêtes et de révélations, cela mérite une émission spéciale. Depuis la création de Cash Investigation, 59 numéros ont été diffusés, en tout, plus de 100 heures de programmes. Pour ce numéro inédit et exceptionnel, France 2 a donné la parole aux téléspectateurs et poursuivi les enquêtes les plus marquantes.

Il y a 6 ans, l’équipe de Cash Investigation révélait les pratiques managériales de Lidl. Après ce numéro, les conditions de travail ont-elles changé dans cette enseigne de la grande distribution ? Mathieu Robert est parti à la rencontre des salariés Lidl, notamment en Bretagne, où une ancienne responsable de magasin s’est suicidée en 2021 et des dizaines d’employés ont osé porter plainte contre leur hiérarchie.

Une autre enquête avait marqué les téléspectateurs, celle sur les nitrites dans la charcuterie. Depuis, il y a eu du changement. Toutes les marques de l’agroalimentaire ont développé des gammes de jambon sans nitrite. L’Anses, l’agence de sécurité sanitaire a confirmé “l’existence d’une association positive entre l’exposition aux nitrites et le cancer colorectal”. Mais pas question pour les industriels de la charcuterie d’arrêter le jambon avec nitrites. Ils ont même contre-attaqué. Lobbying auprès des parlementaires, plaintes contre l’application Yuka devant les tribunaux de commerce, tous les coups sont permis.

Dans ce numéro, Élise Lucet et les journalistes de Cash Investigation reviendront aussi sur l’une des thématiques fétiches de l’émission, l’évasion fiscale. En tout, 13 émissions y ont été consacrées. Pour l’occasion, le patron du fisc français a accepté de dévoiler à Manon Bachelot ses techniques pour traquer les fraudeurs. Les investigations comme les Panama Papers et les Paradise Papers, menées en collaboration avec le consortium international des journalistes, l’ICIJ, ont permis de faire rentrer dans les caisses de l’État français 186 millions d’euros. Mais qui se cache derrière ces scoops mondiaux ? Des hommes ou des femmes qui ont eu le courage de transmettre aux journalistes des milliers de documents. L’une d’entre eux a accepté de retracer les dessous de ces révélations.

Ce 60ème numéro est aussi l’occasion de répondre aux critiques et de raconter les coulisses de l’émission. Un communicant d’Havas a accepté de dévoiler à Élise Lucet ses méthodes de médiatraining pour préparer les futurs interviewés aux entretiens pugnaces de la journaliste.

Après ce numéro unique, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons, chefs d’entreprise, communicants, lanceurs d’alerte, avocats, répondront aux questions d’Élise Lucet.

Suivra "La nuit Cash" avec la rediffusion des enquêtes : "Travail, ton univers impitoyable" (diffusée le 21 septembre 2017) / "Industrie agroalimentaire : business contre santé" (diffusée le 03 septembre 2016) / "Paradis fiscaux : le casse du siècle" (diffusée le 05 avril 2016)

Cash Investigation : des révélations, un débat, des solutions.