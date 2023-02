Hôpital : le combat des soignants, enquête de "Zone Interdite" diffusée sur M6 le 12 mars 2023

Dimanche 12 mars 2023 à 21:10, M6 diffusera un nouvel inédit du magazine "Zone Interdite" dans lequel Ophélie Meunier vous proposera un document inédit : « Hôpital : le combat des soignants pour sauver un système à bout de souffle ».

Notre système hospitalier a longtemps eu une réputation d’excellence. Sur tout le territoire, il offre à 68 millions de Français des soins gratuits et de qualité. Mais aujourd’hui, l’hôpital est à bout de souffle. Pénurie de médecins, services fermés, urgences saturées : l’ampleur de la crise est inédite. Qui en paye le prix ?

Médecins et personnel soignants qui maintiennent le bateau à flot, sont en burn-out. Pour maintenir les services ouverts, certains hôpitaux embauchent des intérimaires à prix d’or. D’autres recrutent carrément du personnel non qualifié. Comment en est-on arrivé là ? Et dans ces conditions, les patients sont-ils toujours bien soignés ? Révélations sur un système au bord de l’effondrement.

À l’hôpital de Fréjus (Var), les équipes du magazine "Zone Interdite" ont pu assister à une scène dramatique. Chaque mois, l’équipe médicale des urgences se réunit pour évoquer les « morts inattendus ». Il s’agit des cas de patients décédés dans les couloirs, sans que l’équipe ait pu les prendre en charge. Le phénomène est loin d’être anecdotique. En seulement deux mois, plus de quarante cas ont été recensés en France.

Au sein de ce service, Nadia, une urgentiste de 42 ans, a accepté que "Zone Interdite" la suive dans ses folles semaines de 100 heures de travail. La charge est démesurée, à tel point qu’elle ne peut plus soigner les patients comme elle le souhaiterait. D’heure en heure, les malades s’accumulent dans les couloirs. Bon nombre d’entre eux sont là car ils n’ont plus de médecins traitants et ne savent plus vers qui se tourner. Comment expliquer cette pénurie de médecins partout en France ? Le système use les professionnels et, après des mois d’un rythme intenable, tout le service s’est arrêté : burn-out général. Un appel à l’aide lancé à la direction.

La pénurie de médecins et de personnel soignant est généralisée : il manquerait 30 % des effectifs nécessaires. À Fréjus comme sur tout le territoire, les professionnels désertent cet hôpital où les conditions de travail ne cessent de se dégrader. Alors pour faire tourner leurs services, certains hôpitaux sont prêts à payer des fortunes pour embaucher des soignants à la journée, quitte à creuser leur dette. Les équipes du magazine "Zone Interdite" ont rencontré certains de ces « mercenaires », payés jusqu’à 1 500 euros la garde. Cette enquête révèle également que certains hôpitaux sont prêts à embaucher du personnel non qualifié, sans aucun diplôme pour faire fonction d’infirmiers.

Jusqu’alors envié et admiré, comment peut-on sauver notre système hospitalier ?