"C dans l'air" jeudi 23 février 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 23 février 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 23 février 2023, Axel de Tarlé recevra : Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l’ESCP Business school et auteur de “Vivement le libéralisme !” aux éditions Tallandier.

La France a essuyé le pire déficit commercial sur les biens de son histoire en 2022, avec 164 milliards d'euros de déficit, un chiffre qui a pratiquement doublé par rapport au précédent record de 84,7 milliards d'euros atteint en 2021. En cause, notamment : la multiplication par plus de deux des prix de l'énergie à l'importation.

L'économiste Jean-Marc Daniel décryptera les chiffres de cette balance commerciale et apportera son point de vue sur l'évolution à venir.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Marc Lomazzi, journaliste, spécialiste de l’environnement, auteur de « Ultra Ecologicus ».

Amandine Richaud Crambes, urbaniste, ingénieur en environnement

Chloé Morin, politologue, auteure de « On a les politiques qu’on mérite ».

Philippe Collignon, jardinier, intervient dans Télématin.

Le thème de l'émission : Allons-nous manquer d'eau ?

Un épisode de sécheresse, en plein hiver. Trente-deux jours consécutifs sans pluie, l’Hexagone traverse une période inédite et très préoccupante. "La France est en état d’alerte" a d’ailleurs admis le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, qui préside ce jeudi un comité d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH). Cette réunion d’urgence devrait permettre, dès la semaine prochaine, "de prendre des mesures de restrictions" en eau "pour éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques" à l’approche de l’été alors que le niveau des nappes phréatiques au plus bas.

Le sujet vous questionne ?

