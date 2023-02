"C dans l'air" vendredi 24 février 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 24 février 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Marie-Christine Sonkin, rédactrice en chef Patrimoine des Echos.

C'est du jamais vu ! Le livret A a réalisé la plus folle remontée de son histoire, et se place maintenant au plus haut depuis 14 ans. Le placement préféré des Français, dont le taux est passé à 3% ce 1er février, aura vu sa rémunération multipliée par six en douze mois. Elle était de 0,5 % en janvier 2022, avant de passer à 1 % en février, puis à 2 % en août, et maintenant à 3 %.

Pendant ce temps, l'autre investissement préféré des Français reste l'assurance-vie. Mais depuis près de 20 ans la performance des assurances-vie en fonds euros fond à vue d’œil. Un sentiment de déception domine donc.

Enfin, d'autres types d'investissement ont actuellement le vent en poupe : l'or physique, par exemple. Les pièces et les lingots sont redevenus une valeur refuge pour les Français. Et puis, les cryptomonnaies évidemment, et notamment le Bitcoin.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et L’Obs.

Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Clémentine Fauconnier, politologue, spécialiste de la Russie.

Le thème de l'émission : Ukraine : la Chine dégaine un plan de paix.

Il y a un an jour pour jour, le 24 février 2022, les troupes russes pénétraient sur le territoire ukrainien au petit matin et les bombes s’abattaient sur Kiev. Un an plus tard, rien ne s’est passé comme Moscou l’avait prévu. Des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines, mais l’armée ukrainienne a forcé les troupes russes à se retirer de la région de Kiev. Le monde a découvert alors des charniers à Boutcha et Irpin. Des crimes de guerres qui vont susciter l’indignation de la communauté internationale et pousser les Occidentaux à accélérer leur soutien financier et militaire à l’Ukraine.

Isolé sur la scène internationale, Vladimir Poutine peut néanmoins toujours compter sur la Chine. Dans son plan de paix en douze point publié cette nuit, Pékin a appelé Russes et Ukrainiens à dialoguer vers une solution pacifique, et plaider pour une "désescalade" du conflit avant un "cessez-le-feu". La Chine a également proposé, sans citer la Russie, "la fin des sanctions unilatérales" qui ne font, selon elle, "que créer de nouveaux problèmes".

Alors quelle est la situation en Ukraine après un an de guerre ? Très isolé, avec qui Vladimir Poutine gouverne-t-il vraiment en Russie ? Quels sont les membres de son cercle restreint ? Quel est le plan de la Chine ? Enfin la Russie se prépare-t-elle à envahir la Moldavie ?

