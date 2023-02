"Sept à Huit" dimanche 26 février 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 26 février 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 26 février 2023 :

Professeure assassinée à Saint-Jean-de-Luz



L'émotion à Saint-Jean-de-Luz après l'assassinat d'une professeure d'Espagnol. Quel est le profil de l'élève de 16 ans soupçonné de l'avoir poignardée ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 26 février 2023 :

Pénurie de médecins, automédication des français.



Des malades poussés à l'automédication. Des services d'urgences saturés. Des patients qui parcourent des centaines de kilomètres pour consulter... Document exceptionnel sur cette France en manque de médecins dont les conséquences sont parfois dramatiques.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Claudine Clark.

Cette française a épousé Ronald Wayne Clark, un homme condamné à mort en Floride. Par amour pour lui elle a décidé de s'installer aux États-Unis avec ses quatre enfants.