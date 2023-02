"Enquête de Santé" sur les antidépresseurs : utiles ou dangereux ? Mardi 28 févier 2023 sur France 5 (vidéo)

Abus de prescription, efficacité remise en cause... Faut-il avoir peur des antidépresseurs ? Ce sera le thème du magazine "Enquête de santé" diffusé mardi 28 février à 21:10 sur France 5.

"Enquête de santé" propose une soirée consacrée aux antidépresseurs avec un documentaire réalisé par Géraldine Laura. Sa diffusion sera suivie d'un débat présenté par Marina Carrère d'Encausse.

Le documentaire

Plus de 7 millions de personnes en France prennent des antidépresseurs et, depuis la crise sanitaire, leur consommation ne cesse d’augmenter. Mais ces médicaments, longtemps qualifiés de « pilules du bonheur », sont souvent prescrits à des patients qui n’en ont pas besoin et qui s’exposent à des effets secondaires. Abus de prescription, efficacité remise en cause… Faut-il avoir peur des antidépresseurs ?

L'efficacité des antidépresseurs est cliniquement prouvée pour certaines catégories de dépression. Ces médicaments sont nécessaires dans le traitement des dépressions sévères, mais ils ne sont pas recommandés contre les dépressions légères et modérées. Or, la majorité des patients auxquels on les prescrit souffrent d’une dépression légère à modérée.

Une réalité d’autant plus inquiétante que les antidépresseurs ont de nombreux effets secondaires liés aux médicaments ou à la dépression elle-même : insomnies, prise de poids mais aussi troubles digestifs, sexuels ou encore complications cardiaques.

Avec une efficacité modérée, des effets indésirables, la face cachée des antidépresseurs est bien éloignée de la « pilule du bonheur » vantée par les laboratoires pharmaceutiques dans les années 1990. Mais des alternatives pourraient bien changer la vie des patients. En Suisse, des médecins testent des traitements étonnants : des psychédéliques comme le LSD et les champignons hallucinogènes pour traiter les dépressions résistantes aux médicaments classiques.

