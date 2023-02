"C dans l'air" lundi 27 février 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 27 février 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 27 février 2023, Caroline Roux recevra : Laurence Boone, secrétaire d’Etat chargée de l'Europe.

Au moins 62 migrants, dont un bébé de quelques mois, sont morts après le naufrage à l'aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre, ont indiqué dimanche les garde-côtes italiens. Selon les premières constatations, l'embarcation a heurté des rochers en raison d'une forte mer, des conditions climatiques qui ont rendu difficiles les opérations de sauvetage. Près de 80 personne ont pu être secourues.

Laurence Boone reviendra sur ce naufrage de migrants en Italie et sur la réforme du droit d’asile dans l’Union européenne.

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, l’Institut de Relations internationales et stratégiques, auteur de « 50 idées reçues sur l’état du monde », publié aux éditions Armand Colin.

Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Chine, enseignant à Sciences Po.

Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, auteur de « Vent glacial sur Sarajevo » aux éditions des Belles Lettres.

Nicole Bacharan, politologue et historienne, spécialiste des Etats-Unis, autrice de « La plus résistante de toutes », publié chez Stock.

Le thème de l'émission : Guerre en Ukraine



Un peu plus d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, le conflit se poursuit et aucune perspective d’issue à cette crise ne se dessine. Au contraire, les autorités russes – à commencer par Vladimir Poutine, dans un entretien à la télévision ce dimanche – accusent l’Otan de prendre directement part à la guerre en Ukraine en livrant des armes à Kiev et les Occidentaux de vouloir détruire la Russie. À l’inverse, les États-Unis reprochent au maître du Kremlin sa stratégie jusqu’au-boutiste et mettent en garde la Chine sur l’envoi d’armes à la Russie.

Alors jusqu'où ira l'escalade des tensions entre la Chine et les Etats-Unis ? L’empire du Milieu est-il sur le point de livrer des armes à la Russie ? Et que se passe-t-il en mer de Chine méridionale ?

