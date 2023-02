Jeudi 2 mars 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

La révolution du don

Des magasins « sans argent » où tout est gratuit, une application qui permet de donner rapidement et facilement des vêtements, des meubles ou des jouets… Aujourd'hui, beaucoup de français ne cherchent même plus à revendre ce qui les encombrent. Ils donnent et ils y trouvent un certain bonheur. D'autres ont pu se meubler ou acquérir une première voiture, indispensable pour travailler, grâce à la générosité des autres.

Enquête sur une économie parallèle ou rien ne s'achète et tout se donne.

Un reportage de Mélanie Nunes, Brice Gouronnec, Sandrine Philibert et Agence Hikari.

L'après M : des burgers solidaires

Dans les quartiers Nord de Marseille, après la fermeture du restaurant McDonald's, d'anciens salariés ont repris l'établissement et tentent de faire renaître une activité dans les anciens locaux du géant américain. En apparence, peu de choses ont changé, mais finalement, le but est radicalement différent : la vente des burgers doit financer une distribution d'aide alimentaire pour les familles très modestes du quartier.

Un reportage de Elvire Berahya-Lazarus pour Cat & Cie.

Pays-Bas, mort aux vaches ?

Aux Pays-Bas, patrie des fromages de Gouda et d’Edam, les campagnes, les forêts et les rivières sont parmi les plus polluées du monde à cause de l’azote émis par l’agriculture intensive. Les taux sont tellement alarmants qu’une décision de justice vient d’imposer au gouvernement de les faire baisser rapidement. En décidant de limiter la taille des élevages, les autorités ont déclenché la colère des agriculteurs. Finies les usines à vaches toujours plus gigantesques !

Face à ces nouvelles contraintes, certains agriculteurs vendent leurs terres pour délocaliser tout leur cheptel en Allemagne. D’autres essayent de trouver des solutions pour continuer à produire du lait et de la viande sans polluer l’air et les sols. Le modèle économique du deuxième exportateur mondial de produits agricoles peut-il être mis en péril par une décision de protection de l’environnement ? La nouvelle réglementation en Hollande pourrait-elle un jour inspirer les autorités Françaises ?

Reportage de Kristian Autain et Francis Simoës.

L'ange gardien des girafes

C'est un animal symbole de l'Afrique et pourtant, on le sait peu, il est menacé. Les girafes sont à la fois victimes des sécheresses à répétition et de certains agriculteurs qui les considèrent comme nuisibles pour leur culture. Au Kenya, des hommes ont décidé de se battre pour protéger ces animaux.

Un reportage de Hélène Eckmann, David Muntaner, Thomas Parnet pour Kraken Films.