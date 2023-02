"Enchères mécaniques" : Range Rover Sport / Combi Volkswagen, jeudi 2 mars 2023 sur RMC Découverte

Jeudi 2 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enchères mécaniques" concacré cette semaine à la Ferrari 550 Maranello et la Jaguar XJ.

Changer la distribution d’une Ferrari 550 Maranello, un train arrière de 205 GTI, passer un Range Rover Sport à l’éthanol ou encore sublimer un intérieur d’une voiture âgée de 60 ans : rien ne résistera à nos experts.

Voiture de collection telle que la Citroën DS ou voiture d’exception unique en France comme l’Alfa Roméo GT Turbo Delta, nos 3 acolytes vont devoir déployer tous leurs talents pour réussir leur mission : vendre les voitures qui leur sont confiées au meilleur prix lors des enchères organisées au Old Star Garage !

21:10 Épisode 4 Range Rover Sport / Combi Volkswagen

Philippe, Maxime et Florian vont s'occuper du Range Rover Sport de Christophe, un pilote qui court toujours sur le Dakar. Un passage à l'éthanol semble indispensable pour ce S.U.V de luxe pour lui permettre de consommer moins , plus « vert » et attirer des acheteurs lors des enchères.

Puis ce sera au tour de Julien, de venir présenter son magnifique Combi Volkswagen de 1975. Un véhicule pratiquement entièrement restauré mais qui souffre d'un manque de détails de finition pour réussir une belle vente. Florian et son équipe de mécaniciens vont donc aider notre vendeur à le rendre le plus attrayant possible et ainsi maximiser ses chances le jour des enchères.

À la suite de cet inédit, RMC Découverte vous proposera en rediffusion deux autres épisodes.