"C dans l'air" mardi 28 février 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce mardi 28 février 2023, Caroline Roux recevra : Hugues Pernet, premier ambassadeur de France à Kiev de 1990 à 1993, auteur de “Journal du premier ambassadeur de France à Kiev”.

Hugues Pernet a été le premier ambassadeur de France à Kiev, de 1990 à 1993. Il raconte dans son “Journal du premier ambassadeur de France à Kiev”, publié aux éditions Flammarion, comment l'Ukraine a gagné son indépendance. Son récit raconte l’histoire et les relations qu’entretenaient le pays avec la Russie de l’époque et avec les Occidentaux et éclaire sur la situation d’aujourd’hui.

Les invités :

François Clemenceau, rédacteur en chef international au Journal du Dimanche.

Élise Vincent, journaliste chargée des questions de défense au Monde.

Guillaume Ancel, ancien officier de l’armée française.

Bénédicte Chéron, historienne, spécialiste des questions militaires

Le thème de l'émission : Quand la France se prépare à la guerre.

Débarquement de troupes et d’engins, largages de parachutistes, opérations aériennes et de cyberdéfense : ce week-end l’opération "Orion", le plus gros exercice militaire en France depuis plus de vingt ans, a débuté dans le Sud du pays sous les yeux de vacanciers et d’habitants médusés. Prévu jusqu'en mai dans quatorze départements, "Orion" doit permettre à l'armée française de se préparer à un conflit de "haute intensité" contre un État ennemi de force égale.

Terre, mer, air, spatial, cyber... Dans ce scénario de crise internationale, toutes les composantes de l'armée se retrouvent sur le pied de guerre. Une opération programmée depuis trois ans mais qui prend une signification plus grande encore depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il y a un an. Dans un contexte de bouleversement de la géopolitique mondiale et de montée des tensions, le recours à la force n'est désormais plus un tabou et la perspective d'un conflit majeur ne relève plus de la science-fiction. "Le conflit en Ukraine nous réapprend la guerre de haute intensité", qui se joue "sur tout le registre de la guerre moderne", a expliqué le général Nicolas Le Nen, commandant des opérations interarmées.

Pour les soldats français, la dernière ouverture d’un théâtre de cette ampleur en conditions réelles remonte à l'opération Serval au Mali, en 2012, quand ils avaient repris la ville de Tombouctou aux groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda. Ont suivi ensuite vingt de lutte antijihadiste au Sahel pour aider les autorités locales. Mais depuis quelques mois la donne a changé. Après avoir levé le camp au Mali à l'été 2022, l’armée française a définitivement quitté le Burkina Faso la semaine dernière à la demande de la junte au pouvoir. Paris assure encore une présence au Tchad, au Niger et, dans une moindre mesure, en Mauritanie. Mais pour combien de temps encore ?

L’armée française est-elle prête à une guerre de haute intensité ? Emmanuel Macron a assuré avoir posé les bases "d’une autre voie" dans les relations avec le continent africain. Quelle est la stratégie de la France en Afrique ? Et que reproche-t-on à TikTok ? L'application TikTok pourrait-elle être interdite en Europe ?

