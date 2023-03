"Club Première" mercredi 3 mars 2023 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première

Mercredi 3 mars 2023 à 22:50, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première un nouveau numéro de “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque mercredi soir en seconde partie de soirée sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent reçoit celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Laurent Ruquier entouré de ses invités, d’humoristes, d’amoureux de la culture et de premiers lecteurs et spectateurs, nous entraine dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Ce mercredi 3 mars 2023, Laurent Ruquier reçoit :

Le cinéma

Régis Laspalès pour le film « Mon crime » au cinéma le 8 mars 2023.

Le spectacle

Julie Colas pour son spectacle « Oh my god she's Parisian » au Théâtre Bo Saint-martin.



Le théâtre

Gwen Aduh, pour la pièce « Les faux british » à la Comédie des Champs-Elysées.

Camille Favre-Bulle et Cristos Mitropoulos pour la pièce « Lady Agatha » au Théâtre Saint-Georges.

La Littérature

François-Régis Gaudry, pour son livre « On va déguster à Paris » chez Marabout.

Éric Faye, pour son livre « Il suffit de traverser la rue » aux Éditions du Seuil.

Maxime Tabard, pour son livre « À ton tour » chez Marabout.

Les amoureux de la culture

Gaël Tchakaloff, écrivaine française, romancière et journaliste.

François Renucci, chroniqueur des livres qu’on a pas retenus !