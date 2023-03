"C à vous" mercredi 1er mars 2023 : Sommaire et invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mercredi 1er mars 2023, Anne-Elisabeth Lemoine présentera en direct sur France 5 à partir de 19:00 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

19:00 C à vous

Inflation, négociations commerciales…

Invité : Dominique Schelcher, président de Système U.

Agression de Maureen Kearney, la “syndicaliste” d’Areva : l’enquête relancée par un nouveau témoignage

Invitées : Maureen Kearney et Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du magazine l’Obs, auteure du livre “La syndicaliste” aux Editions Stock.

Dans le 5/5 Démarchage téléphonique : les règles changent à partir d’aujourd’hui



Invité : Cédric Musso, directeur de l’action politique de l’UFC-Que choisir.

Au dîner de C à vous

Invité : Joann Sfar pour son livre “Et Dieu riait beaucoup”, parution aujourd’hui aux éditions Albin Michel et sa BD “Riviera”, parution demain chez Sonatine.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Cédric Béchade, chef du Relais Chateaux “L’Auberge Basque”.

20:00 C à vous, la suite

Invitée : Julie Gayet pour le film “Comme une actrice”, en salle le 8 mars, et son livre “Ensemble on est plus fortes”, parution le 8 mars aux Editions Stock.