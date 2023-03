Dimanche 5 mars 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports.

Comment peut réagir un ministre des Transports face à la menace du blocage du pays lorsque l'on sait que le rail, la route et l’aérien sont les emblèmes d’une économie en mouvement ? A deux jours des manifestations et grèves annoncées comme reconductibles à l’appel des syndicats, Clément Beaune sera l’invité de Francis Letellier dans "Dimanche en politique".

Il nous dira dans quel état d’esprit se trouve l’exécutif face à une réforme des retraites qui continue son parcours parlementaire au Sénat avec une droite qui veut durcir le texte sur certains points. La droite souhaite en effet la fin de tous les régimes spéciaux et l’arrêt de l’application de la « clause du grand-père » qui limite les mesures aux nouveaux entrants dans le système réformé.

Réforme économique, sociale et politique, l’allongement prévu de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans continue de crisper les Français. Au moment où l’inflation touche durement les budgets des ménages et des entreprises, le transport reste, aux côtés du logement et de l’alimentation, l’une des principales dépenses contraintes. Pendant ce temps, le gouvernement communique sur le plan à 100 milliards qu’il veut consacrer au rail à l’horizon 2040 !

Clément Beaune, élu député à Paris en 2022, participera-t-il au référendum sur les trottinettes en libre-service décrété par la maire de Paris ? Réponse dans Dimanche en politique !

Lilian Alemagna, chef du service politique de Libération, nous proposera sa Carte Blanche.