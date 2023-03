"66 Minutes" dimanche 12 mars 2023 sur M6 : Sommaire et reportages (vidéo)

Dimanche 12 mars 2023 à partir de 17:25, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, “66 minutes” explore l'actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:25 66 Minutes



Corgi le chien royal

Court sur patte et affectueux, le Corgi fait instantanément penser à la reine d’Angleterre qui en possédait 4… Depuis la mort d’Elizabeth 2 ces chiens sont plus que jamais demandés et leur prix explose…

Nouvelle tendance : la réparation de nos appareils électroménagers.



Sujet non présenté par M6.



18:45 66 Minutes Grand Format

Le marché des Lices à Rennes.



C'est le 2ème plus grand marché, un petit paradis où il y a à la fois de l'ambiance et d'excellents produits de circuits courts pas si chers que ça...

D'autres sujets seront diffusés mais ils n'ont pas été communiqués par M6.