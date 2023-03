Immersion dans les coulisses des salons animaliers sur Gulli mercredi 15 février 2023

Mercredu 15 février 2023 à 21:05, Gulli diffusera un nouveau numéro du magazine "Les secrets des plus grandes foires de France". Le thème de cette semaine : « Dans les coulisses des salons animaliers. »

Chaque année en France, les foires et autres salons attirent des centaines de milliers voire des millions de visiteurs. Animaux, santé, esthétique, agriculture, gastronomie, il y en a pour tous les goûts, mais connaissez-vous les secrets de leur incroyable succès ? Avec cette nouvelle série de magazines, Camille Cerf nous plonge au coeur de ces foires et décrypte pour Gulli les raisons d’un tel engouement !

Amoureux des animaux de compagnie, cette soirée est faite pour vous ! Camille Cerf vous emmène découvrir les coulisses d'Animal expo et de Paris Animal Show.

Ces immenses fêtes de l'animal de compagnie sont l'occasion de découvrir ou redécouvrir des chiens et des chats bien sûr, mais aussi des rongeurs, des reptiles, des poissons ou encore des oiseaux. Les Français sont fous de ces bêtes de tous poils. Dans nos foyers, 17 millions de chats et de chiens... mais aussi plus de 2 millions de reptiles, un record en Europe !

Ces salons sont aussi le rendez-vous de nombreux concours de beauté animale. Vous ferez notamment la connaissance de Lydia et de ses chats originaires des États-Unis, des habitués des prix du plus beau chat. Cela fait plus de 30 ans que l'éleveuse parcourt la France pour engager ses félins dans toutes les compétitions. Briac lui vient de Rennes avec ses parents pour participer au championnat d'aquariophilie : il aura sept heures pour créer un univers marin, en puisant dans différents décors mis à disposition.