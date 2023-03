"C dans l'air" vendredi 17 mars 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 17 mars 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 17 mars 2023, Axel de Tarlé recevra : Ludovic Franceschet, éboueur, auteur du livre « Plus tard, tu seras éboueur ».

Les tonnes de déchets continuent de s'entasser dans Paris et dans certaines autres villes de France, tandis que les éboueurs entament leur 11e jour de grève contre la réforme des retraites. Un mouvement social auquel la maire de Paris, Anne Hidalgo, a apporté son “soutien total, entier”, tout en pointant la responsabilité de l'exécutif.

"Ça me fait mal au cœur, mais ne pas ramasser les déchets, c'est notre seul moyen de pression", affirme Ludovic Franceschet, éboueur à la ville de Paris. Il reviendra sur son parcours et les raisons qui l’ont poussé à exercer le métier d'éboueur et sur ce mouvement de grève, déjà reconduit jusqu’au 20 mars.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse régionale « Ebra ».

Astrid de Villaines, cheffe du service politique du Huffington Post, auteure du livre « Les 7 péchés capitaux de la gauche ».

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'institut de sondages IFOP, auteur du livre « La France sous nos yeux ».

Le thème de l'émission : Motion de censure : le gouvernement peut-il tomber ?

« La réforme des retraites n'est pas un échec ». Olivier Dussopt s'est défendu ce matin, suite au recours très contesté du 49.3 par Elisabeth Borne hier après-midi. Ce passage en force n'est pas une défaite aux yeux du ministre du travail, et pourtant cela en a tout l'air. Elisabeth Borne, présentée depuis son arrivée rue de Varenne comme femme de compromis a dû se résoudre à utiliser cette arme constitutionnelle faute d'avoir élargi sa majorité relative, actant ainsi l'échec de son pacte avec les Républicains.

Qu'attendre des prochains jours du côté du mouvement social ? Elisabeth Borne peut-elle rester Première ministre ? La motion de censure transpartisane peut-elle la faire tomber ? Le ramassage des poubelles à Paris va-t-il vraiment reprendre ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair,