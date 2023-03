"66 Minutes" dimanche 19 mars 2023 sur M6 : Sommaire et reportages (vidéo)

Dimanche 19 mars 2023 à partir de 17:25, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, “66 minutes” explore l'actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:25 66 Minutes



Génération droit à la paresse.

Ne leur parlez pas de travailler plus pour gagner plus… la nouvelle génération est de plus en plus nombreuse à privilégier son épanouissement personnel… voire à revendiquer le droit à la paresse comme Camille, ce développeur informatique.

Le retour des rats dans Paris.



C'est un problème qui hante les souterrains de Paris depuis de nombreuses années et qui refait surface avec la grève des éboueurs contre la réforme des retraites : les rats sont de sortie dans la capitale avec tous les déchets et c'est risque sanitaire à commencer par les enfants, vous verrez pourquoi.



18:45 66 Minutes Grand Format

Gagner le Jackpot au Loto.



Qui n'a jamais rêvé de gagner le jackpot du loto ? Aux États-Unis jouer est une véritable institution et là-bas les gains sont largement supérieurs aux nôtres. En Californie, quelqu'un vient de gagner 2 milliards d'euros. 66 Minutes a rencontré des gagnants, vous verrez c'est étonnant...

D'autres sujets seront diffusés mais ils n'ont pas été communiqués par M6.