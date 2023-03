"C dans l'air" mercredi 29 mars 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 29 mars 2023, Caroline Roux présentera en direct sur France 5 à partir de 17:30 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 29 mars 2023, Caroline Roux recevra : Marc Touati, économiste, président du cabinet ACDEFI, et auteur de "RESET II – Bienvenue dans le monde d’après".

Plus de 150 enquêteurs de Bercy ont perquisitionné, ce mardi 28 mars, BNP Paribas, Exane, Société générale, Natixis et HSBC, dans le cadre de soupçons de fraude fiscale et blanchiment. Elles risquent conjointement des pénalités pouvant atteindre un milliard d’euros, dans le cadre de l’affaire dite des "CumCum".

Déjà secouées sur les marchés depuis plusieurs jours après la chute de Crédit Suisse, les banques françaises n’avaient pas besoin de ça. Cinq d’entre elles, et pas des moindres, ont été visés mardi 28 mars par des perquisitions conduites par des magistrats du parquet national financier (PNF), accompagnés de six procureurs allemands.

Pas moins de 150 enquêteurs judiciaires des finances, un nouveau service de Bercy dédié aux fraudes fiscales, financières et douanières, ont également participé à l’opération, en préparation depuis plusieurs mois.

Marc Touati reviendra sur ces perquisitions et sur les difficultés du secteur Bancaire dans ce contexte de crise financière.

Anthony Bellanger, éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter.

Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN.

François Heisbourg, conseiller spécial à Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur du livre Les leçons d’une guerre chez Odile Jacob.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Le thème de l'émission : Poutine : des armes nucléaires à la frontière de l'Europe.

Vladimir Poutine agite une nouvelle fois la menace de l'arme nucléaire dans le contexte du conflit ukrainien. Lors d'un entretien à la télévision russe diffusé samedi 25 mars, le maître du Kremlin a annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. "A partir du 3 avril, nous commençons à former les équipages. Et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie", a détaillé le dirigeant russe, ajoutant avoir l'accord de Minsk pour mener cette opération.

Le président russe présente cette décision comme une réponse à l'envoi de munitions à uranium appauvri à l'Ukraine par Londres, évoqué par la vice-ministre de la Défense britannique le 20 mars. Mais qu’est-ce qu’une arme nucléaire tactique ou des munitions à uranium appauvri ? Pourquoi Vladimir Poutine brandit-il encore la menace de l’apocalypse nucléaire ? Si l’annonce n’a pas d’effet immédiat puisque les silos de stockage ne seront terminés qu’en juillet prochain, le dirigeant russe entend ainsi, une fois de plus, maintenir le climat de peur qu’il entretient depuis un an. Et ce alors que la veille, il a signé avec le numéro un chinois Xi Jinping une déclaration affirmant que "les puissances nucléaires ne doivent pas déployer d’armes nucléaires en dehors de leur territoire".

