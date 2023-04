"Voiture à vendre" : nouveau magazine sur RMC Découverte mercredi 5 avril 2023

Mercredi 5 avril 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier numéro de "Voiture à vendre", une nouvelle émission qui va vous aider à vendre votre voiture plus rapidement et à votre prix.

Dans le contexte économique actuel où le marché de la vente de l’occasion est en pleine explosion, RMC Découverte offre à ses téléspectateurs un nouveau programme : "Voiture à vendre".

Maxime Lepissier, expert du marché automobile, va venir en aide à des propriétaires démunis qui n’arrivent pas à vendre leurs voitures depuis plusieurs mois.

Maxime va prendre les choses en main pour identifier les problèmes qui bloquent la vente : états esthétiques disgracieux, défauts mécaniques, mais aussi mauvaises estimations.

Diagnostic mécanique, essais routiers mais aussi check esthétique, Maxime va faire un état des lieux complet et définir quelles sont les réparations indispensables pour vendre rapidement et au meilleur prix.

L’expert, aidé par Pierre-André et son équipe de mécaniciens, va utiliser un ensemble de techniques de rénovations à moindre coût pour rendre ces véhicules fiables mais surtout attrayants aux yeux d’acheteurs potentiels.

Alors Maxime arrivera-t-il à vendre en quelques jours, des voitures que leurs propriétaires ont mis sur le marché depuis plusieurs mois ? Comment faire la différence ? Comment réussir sa vente ?

C’est ce que vous allez découvrir dans "Voiture à vendre", l’émission incontournable pour toutes les personnes qui cherchent à vendre leur voiture !

Premier épisode : Audi S3 Quattro / BMW Z3 Cabriolet

Maxime Lepissier reçoit deux nouvelles demandes d’aide de la part de propriétaires qui n’arrivent pas à vendre leurs voitures. Clémence tente en vain de vendre sa BMW Z3 cabriolet depuis 6 mois... Affichée 25000€, le prix maximum constaté pour ce modèle, la jeune femme n’a eu aucune proposition d’achat.

Et le prix affiché n’est pas le seul responsable pour Maxime ; il constate que la voiture n’est vraiment pas au niveau ! Des joints détériorés, une capote défectueuse, des pneus usés et une grosse fuite sous la voiture...

Maxime va-t-il convaincre la propriétaire d’investir et de baisser son prix pour vendre rapidement ?

L’expert reçoit aussi Cédric, propriétaire d’une Audi S3 Quattro de 2002, qui tente de vendre en vain sa voiture au prix de 9600€... Si le véhicule est dans un bon état général, mais elle semble très fatiguée et cela inquiète les acheteurs : une vidange et un réglage du différentiel, un contrôle complet de la transmission, le changement des pneus et une belle préparation sera t-il suffisant pour rassurer le marché ?

Et surtout, Maxime va-t-il arriver à convaincre Cédric d’investir plus de 10% du prix du véhicule pour le vendre ?