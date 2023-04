"C dans l'air" mardi 4 avril 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 4 avril 2023 à partir de 17:30 sur France 5, Caroline Roux présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 4 avril 2023, Caroline Roux recevra Marc Dugain, écrivain et auteur de « Tsunami » chez Albin Michel.

Dans son tout nouveau roman, Marc Dugain nous fait entrer dans la tête d'un président de la République. L'auteur livre ainsi une photographie de la France actuelle au plan politique et sociétal, avec en prime un focus sur la Russie et les États-Unis.



Un projet de loi impopulaire, un risque d'émeutes qui fait tellement peur au gouvernement français qu'il est prêt à la plus sévère des ripostes des forces de l'ordre. Quand fiction et réalité se mêlent étrangement… Cette situation est au cœur du nouveau roman de Marc Dugain.

Il reviendra aussi sur l’actualité politique sur fond de crise sociale et politique et nous confie sa vision sur la fonction présidentielle et la décomposition politique française...

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Gaspard Koenig, philosophe, auteur du livre "La fin de l’individu : voyage d’un philosophe au pays de l’intelligence artificielle".

Laurence Devillers, professeur en intelligence artificielle à l'Université de La Sorbonne, experte en interaction humain / machine, auteur du livre « Les robots "émotionnels" ».

Nicolas Berrod, journaliste au service futurs au Parisien – Aujourd’hui en France.

Le thème de l'émission : IA : un basculement vertigineux… et dangereux ?

Transports, santé, éducation, sécurité, téléphonie, Internet… Alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans notre quotidien, des centaines d’experts mondiaux et patrons de la tech appellent à une pause dans son développement, évoquant "des risques majeurs pour l’humanité".

Dans une pétition parue sur le site futureoflife.org la semaine dernière, ils réclament un moratoire jusqu’à la mise en place de systèmes de sécurité, dont notamment de nouvelles autorités réglementaires, la surveillance des systèmes d’IA, des techniques pour aider à distinguer le réel de l’artificiel et des institutions capables de gérer les "perturbations économiques et politiques dramatiques (en particulier pour la démocratie) que l’IA provoquera".

Alors face à la révolution technologique en cours, sommes-nous prêts ? Quels sont les risques ou les opportunités pour nos démocraties et nos économies ? L'Intelligence artificielle (IA) est déjà présente dans nos vies sans que nous nous en doutions. Où s’applique-t-elle déjà ? Quels sont les domaines où tout pourrait changer ? Enfin alors que selon l’INSEE l’illectronisme, l’incapacité à utiliser des appareils numériques, touchait 17 % de la population en 2019. Comment lutter contre la fracture numérique ?

