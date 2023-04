"C dans l'air" mercredi 5 avril 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 5 avril 2023, Caroline Roux présentera en direct sur France 5 à partir de 17:30 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 5 avril 2023, Caroline Roux recevra : Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et auteur de "Nous étions seuls", une histoire diplomatique de la France de 1919-1939, publié aux éditions Tallandier.

Il reviendra sur l'inculpation officielle et ultra-médiatisée hier de Donald Trump devant le tribunal pénal de Manhattan pour 34 chefs d’accusation et sur ce que la change dans la course à la Maison Blanche en 2024.

François Clemenceau, rédacteur en chef international au Journal du Dimanche.

Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos

Agnès Gaudu, cheffe du service Asie au Courrier International.

Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24.

Le thème de l'émission : Macron en Chine : opération "reconnexion".

C’est le premier déplacement d’Emmanuel Macron en Chine depuis 2019. Arrivé ce mercredi à Pékin pour une visite d’Etat de trois jours, le chef de l’Etat sera rejoint demain par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Objectif du duo européen : inciter Xi Jinping à jouer de son influence sur la Russie pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Car le chef de l’Etat en est convaincu : l’empire du Milieu pourrait changer la donne. Il l’a réaffirmé ce mercredi devant des expatriés français : la Chine peut "jouer un rôle majeur" pour "trouver un chemin de paix". Il est "indispensable de dialoguer avec la Chine", de "parler directement des conséquences de ce conflit sur l’Europe, sur l’Afrique" et "d’assumer d’essayer de les engager dans une relation stratégique peut-être plus complexe que celle que l’on voudrait déjà écrire" a expliqué le chef de l’Etat au début de cette visite visant à renouer le dialogue avec son homologue chinois.

Emmanuel Macron qui veut afficher un front européen uni, sera accompagné lors de ses échanges avec Xi Jinping par Ursula von der Leyen, dont le discours, prononcé jeudi dernier, traduit un durcissement en cours au sein de l’Union européenne (UE) vis-à-vis de Pékin : "la manière dont la Chine continuera de réagir face à la guerre menée par Poutine sera un facteur déterminant de l’avenir des relations entre l’UE et la Chine", avait-elle lancé, laissant entendre qu’elle pourrait revoir l’accord commercial entre Pékin et Bruxelles sur l’investissement.

Lors de ce voyage conjoint de "reconnexion" avec la Chine il sera donc question de diplomatie mais aussi de business à un moment tactique où le géant chinois est confronté à de graves difficultés économiques. Après trois ans de fermeture en raison d’une politique sanitaire stricte dite du "zéro Covid", l’activité a repris mais son économie a souffert et les entreprises étrangères demeurent prudentes. La deuxième économie mondiale est désormais considérée comme un pays imprévisible par les investisseurs. Dans ce contexte la Chine a besoin d’une Europe dynamique et innovante d'autant que ses relations avec les Etats-Unis se dégradent de plus en plus.

Guerre commerciale, bataille technologique, dossier Taïwan toujours plus inflammable… Les relations entre leurs deux pays sont au plus bas depuis des décennies, et la rhétorique antichinoise ne cesse de gagner du terrain aux Etats-Unis, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Des républicains en pleine effervescence également depuis l’inculpation ce mardi de Donald Trump devant le tribunal pénal de Manhattan pour 34 chefs d’accusation. Une première dans l’histoire américaine qui provoque à la fois sidération et frénésie outre-Atlantique.

