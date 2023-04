"Complément d'enquête" - Manifs : la guerre est déclarée ? jeudi 6 avril 2023 sur France 2 (vidéo)

Jeudi 6 avril 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera : « Manifs : la guerre est déclarée ? »

Alors que pendant des décennies, le maintien de l’ordre "à la française" a été un modèle partout dans le monde, il est aujourd'hui pointé du doigt jusqu’à l’ONU. Sous le feu des critiques, la nouvelle doctrine mise en place depuis les "gilets jaunes". Désormais, chaque opération de maintien de l’ordre, ou presque, soulève son lot de questions et d’accusations de dérapage. Pour maintenir l’ordre, tous les moyens sont-ils acceptables ? Comment cette crise est-elle gérée par le gouvernement ?

Elles sont quatre jeunes Nantaises à peine majeures, et elles font trembler Beauvau. Alors qu’elles défilaient mi-mars dans leurs premières manifestations, elles accusent des policières de les avoir agressées sexuellement lors d’une fouille. Elles ont porté plainte, l’affaire est prise très au sérieux par la police des polices.

Depuis quelques semaines, le mouvement social contre la réforme des retraites est en train de déchirer le pays. Alors que les manifestations s’enchaînent, la violence explose. Pourtant, pendant des décennies, le maintien de l’ordre "à la française" a été un modèle partout dans le monde. Aujourd’hui, il est pointé du doigt, jusqu’à l’ONU. Sous le feu des critiques, la nouvelle doctrine mise en place depuis les "gilets jaunes".

Sainte-Soline, un rassemblement qui tourne au drame

"Complément d’enquête" s'est rendu à Sainte-Soline, un joli coin des Deux-Sèvres devenu le théâtre d’une bataille qui a tourné au drame. Lors d’un rassemblement interdit contre les méga-bassines, plus de 3 000 gendarmes sont intervenus pour arrêter des militants "venus pour faire la guerre", selon les mots du président de la République. Bilan : 47 fonctionnaires ont été touchés selon la Gendarmerie nationale. Côté manifestants, les organisateurs ont dénombré 200 blessés dont deux plongés dans le coma (l'un en est sorti le 30 mars).

Grâce à un accès exclusif auprès des gendarmes et à l’aide de vidéos et de témoignages inédits, "Complément d’enquête" raconte ces affrontements de l’intérieur, au cours desquels les forces de l’ordre sont accusées d’avoir utilisé des armes de guerre et retardé l’arrivée des secours.

Violence verbale et physique, interpellations abusives ?

Violence verbale et physique, interpellations abusives comme ces deux mineurs autrichiens en voyage scolaire embarqués par la police… Désormais, chaque opération de maintien de l’ordre, ou presque, soulève son lot de questions et d’accusations de dérapage. Impossible pour les CRS et les gendarmes d’échapper aux objectifs des téléphones des manifestants qui ne ratent rien. Pour maintenir l’ordre, tous les moyens sont-ils acceptables ? Comment cette crise est-elle gérée par le gouvernement ? Comment tout cela va-t-il finir ?

Une enquête de Damien Fleurette, Mélanie Nunes, Ambrine Benyahia, Romain Verley, Pedro Brito da Fonseca pour Hikari.