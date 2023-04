"Sept à Huit" dimanche 9 avril 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 9 avril 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 9 avril 2023 :

Freddie Mercury et George Michael revivent sur scène.



Des sosies vocaux se glissent dans la peau de ces légendes de la pop et remplissent des Zéniths.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 9 avril 2023 :

Marseille sous les balles.



Trois morts et huit bléssés dimanche dernier. Des témoignages de familles endeuillées et d'habitants qui vivent dans la peur d'être pris pour cibles.



Des femmes aux commandes.



20 ans après la mort du chef étoilé Bernard Loiseau, ses deux filles prennent la relève. C'est un héritage parfois lourd à porter.

Buffet de luxe

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Vincent Lagaf'



Il raconte ses retrouvailles avec sa mère biologique qui l'avait confié aux services sociaux à l'âge de 6 mois.