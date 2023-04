"C dans l'air" vendredi 14 avril 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 14 avril 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 14 avril 2023, Axel de Tarlé recevra : Serge Hercberg (épidémiologiste, nutritionniste et inventeur du Nutri-Score).

Hier, L’UFC-Que Choisir a publié une nouvelle étude qui souligne l’effet bénéfique de ce logo sur les recettes des industriels. Constatant que la qualité nutritionnelle a considérablement progressé dans les seuls rayons où il est largement affiché, l’Association presse la France de se mobiliser pour défendre le Nutri-Score auprès des autorités européennes, et la Commission européenne de le rendre obligatoire dans l’Union.

L’inventeur du Nutri-Score Serge Hercberg reviendra sur l’étude de l'UFC-Que Choisir qui souligne l’effet bénéfique du nutriscore sur les recettes des industriels.

Les invités :

Dominique Reynié, directeur général de Fondapol - Fondation pour l’innovation politique.

Neila Latrous, cheffe adjointe du service politique de Franceinfo.

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

Bernard Sananès, politologue, président de l’institut de sondage Elabe.

Le thème de l'émission : Conseil constitutionnel : la fin du match ?

Rarement une décision du Conseil constitutionnel aura été aussi scrutée. Ce soir, à 18h, les 9 Sages de la rue de Montpensier exprimeront leur avis sur la réforme des retraite. Trois scénarios sont possibles : une censure totale du texte, une censure partielle sur certains articles, ou une validation pure et simple de la réforme. Le Conseil doit notamment apprécier si l'utilisation d'une loi de finances rectificative de la Sécurité sociale est un détournement de procédure ou non. Laurent Fabius, le président de l'institution, a donc lourd sur les épaules après trois mois de conflit social.

De son côté, Emmanuel Macron ne varie pas. Aujourd'hui en visite sur le chantier de Notre-Dame de Paris, le chef de l'Etat a expliqué que « ne rien lâcher » était sa devise. Une validation ce soir de la réforme des retraites pourrait en tout cas signifier la fin de la mobilisation intersyndicale. Un début de fracture semble en effet poindre entre la CFDT de Laurent Berger, qui estime que son syndicat ne peut faire des manifestations « pendant six mois », et la CGT de Sophie Binet, déterminée à obtenir la non promulgation de la réforme.

Quelle que soit la décision des Sages ce soir, celle-ci impactera donc la suite du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais le Conseil constitutionnel jugera aussi si la demande de référendum d’initiative partagée (RIP) de la gauche est recevable ou non. De son côté, Laurent Berger propose une autre porte de sortie et appelle le chef de l'Etat à débloquer la situation avec l’article 10 de la Constitution, celui-là même qui permet une nouvelle délibération d'avoir lieu au Parlement.

Pendant ce temps, rien ne va plus dans les rangs de Renaissance. Les parlementaires macronistes ont du mal à convaincre leurs électeurs après le tumulte causé par le 49.3. Quatre députés ont même claqué la porte du parti, dont Barbara Pompili et ce, pour leurs divergences sur la réforme des retraites. Ces élus restent cependant apparentées au groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale mais leur départ souligne le malaise en macronie.

À gauche, rares sont les figures qui émergent depuis la présidentielle. Sauf peut être un homme : François Ruffin. Le député-reporter, électron libre de la gauche mais membre du groupe LFI-Nupes au Palais Bourbon, pourrait être le successeur de Jean-Luc Mélenchon. La voie est en tout cas libre depuis la chute de Quatennens, et même Mélenchon lui-même semble voir en lui la relève : « François est prêt. En avant ! » a-t-il récemment twitté lorsqu'un sondage Cluster17 a placé le député de la Somme aussi haut que lui dans les potentiels de vote.

Alors, que va décider le Conseil constitutionnel ? Comment les élus de Renaissance peuvent-ils se remettre de cette séquence ? François Ruffin est-il le prochain leader de la gauche ?

