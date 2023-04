"66 Minutes" dimanche 16 avril 2023 sur M6 : Sommaire et reportages (vidéo)

Dimanche 16 avril 2023 à partir de 17:25, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, “66 minutes” explore l'actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:25 66 Minutes



Refaire ses papiers : un cauchemar bien français !

Le 66 Minutes s'intéresse cette semaine à vos papiers d'identité, sont-ils en règle ? Car partir en vacances et se rendre compte au dernier moment que son passeport ou sa carte d'identité n'est plus valable peut se révéler être une une vraie galère et cela prend de plus en plus de temps pour refaire ses papiers. Dans certaines communes les délais atteignent 9 mois pour avoir un rendez-vous en mairie...

Le détatouage, une nouvelle tendance.



On se fait beaucoup tatouer en France, mais parfois on a des regrets et on a envie de se débarrasser de son tatouage. De plus en plus de gens se font détatouer, mais attention aux mauvaises méthodes.

18:45 66 Minutes Grand Format

Le sujet de cette semaine n'a pas été communiqué.



Le sommaire n'est pas complet, M6 n'a pas malheureusement pas communiqué sur les autres sujets qui seront diffusés...