Jeudi 20 avril 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les secrets de Cédric Jubillar

Alors que l’instruction sur la disparition de Delphine Jubillar touche à sa fin, "Envoyé spécial" a pu rencontrer les principaux protagonistes de cette affaire. Nadine, la mère de Cédric Jubillar, témoigne en exclusivité et pour la première fois. Elle évoquera notamment le parcours de son fils, qui ne cesse de clamer son innocence depuis qu’il a été mis en examen en juin 2021 pour « meurtre sur conjoint ».

Vous découvrirez aussi Marco, l’ancien compagnon de cellule de Cédric Jubillar qui l’accuse du meurtre de Delphine. Pour la première fois, il témoigne face caméra et donnera sa version sur les secrets que lui aurait confié Cédric Jubillar. "Envoyé spécial" a aussi recueilli les confidences de Séverine, la dernière compagne qui a partagé sa vie durant 6 mois.

Mémoires envolées

Jaël a 43 ans, mais elle dit être née le 7 octobre 2021, le jour où elle a perdu la mémoire à plus de 90% après une opération pour prévenir une rupture d'anévrisme. A son réveil, elle ne se souvenait pas du tout de son passé ni de ses proches, mais elle n'avait pas perdu la parole, la lecture ni l'écriture. Même si elle a réussi à conserver son travail, elle se sent encore souvent étrangère à elle-même et tente de se réapproprier sa vie.

Sébastien, 37 ans, oublie régulièrement le présent depuis qu'en 2009, il a fait une chute d'une dizaine de mètres. Il se souvient parfaitement de sa vie avant l'accident, mais le présent lui échappe, et il doit tout noter dans un agenda. Reconnu handicapé à 80%, il vit depuis six mois dans un Foyer d'accueil médicalisé pour adultes victimes de lésions cérébrales. Il y est inscrit à un projet personnalisé d'accompagnement qui doit le préparer à plus d'autonomie, et à retravailler. Comment vivre au quotidien quand on souffre d'amnésie ? Comment se reconstruire et retrouver confiance pour aller de l'avant ?

Un reportage de Marion Cieutat et Justine Rousseau.

Ma vie sans eau

Vous pensiez consommer environ 150 litres d'eau chaque jour ? C'est la quantité moyenne évaluée pour l'usage domestique en France, par jour et par personne. Mais cette eau "visible" ne représente qu'une infime partie de notre consommation réelle. En lui ajoutant l'eau "invisible" cachée derrière la fabrication des produits de notre quotidien, on arrive à… environ 4 000 litres par jour et par personne !

Est-ce tenable ? Face à des phénomènes tels que la pollution, le réchauffement climatique ou la baisse du niveau des nappes phréatiques, il est urgent de consommer moins d'eau. Comment faire ? Hygiène, alimentation, habillement... Pour "Envoyé spécial", la journaliste Nathalie Gros a relevé le défi d'une vie sans eau ou presque.

Un reportage de Nathalie Gros, Guillaume Viart et Matthieu Besnard pour Capa TV.