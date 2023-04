"Vive le camping" en Savoie, jeudi 20 avril 2023 sur 6ter - Vidéo

Jeudi 20 avril 2023 à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine "Vive le camping" : « La montagne, ça vous gagne ! ».

Élodie Gossuin vous fait prendre de l’altitude ! Direction l’un des départements les plus montagneux de France : la Savoie. C’est ici que se niche l’un des plus grands campings de la région, encerclé par les montagnes et jamais loin de lacs couleur émeraude. Sur 7 hectares, l’établissement 4 étoiles possède 127 emplacements, des mobil-homes et des habitations écologiques.

C’est pour cet environnement exceptionnel que Christophe, sa femme Isabelle et leur fille Célia y passent leurs vacances depuis 10 ans. Pour ces amoureux de la montagne, le camping est idéalement situé.

D’autres vont découvrir cet établissement pour la première fois : Ingrid et Lionel sont venus en famille avec leurs trois enfants, leur beaux-enfants et leurs petits-enfants. 10 personnes et 3 générations pour profiter des lacs environnants, avec la pêche, mais aussi de l’adrénaline de la montagne, avec le canyoning. Et leur plus grand objectif : se retrouver en famille et ne rater aucune fête… surtout pas la fameuse soirée mousse !

Marc, Agathe et leurs deux enfants eux, sont de grands sportifs et des amoureux de la montagne. Pour cette famille, les vacances riment forcément avec dépassement de soi. Et cette année, elle ne va pas déroger à la règle.

Le camping est une entreprise familiale où deux générations se serrent les coudes pour offrir à leurs clients un service haut de gamme, même quand les éléments jouent contre elles…

Bienvenue au camping entre lacs et montagnes !