"Complément d'enquête" « Quand le travail tue » jeudi 20 avril 2023 sur France 2

Jeudi 20 avril 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera « Quand le travail tue ».

Ils s’appellent Maxime, Aimen ou encore Jérôme et ils ont tous un tragique point commun : ils sont morts au travail, victimes d’un grave accident au sein de leur entreprise.

Ils ne sont malheureusement pas une exception. La France a recensé 600 000 accidents du travail en 2021. Dont 645 ont été mortels. Avec une moyenne de 2 morts par jour, notre pays fait partie des plus mauvais élèves des classements européens en matière de sécurité au travail. Plus qu’ailleurs le travail blesse et tue en France. Comment l’expliquer ? Qui est responsable lorsque qu’un salarié meurt dans le cadre de son emploi ?

Conditions de travail dégradées, recours généralisé à l’intérim qui met parfois en première ligne des salariés mal préparés à leurs postes, sous-traitance en cascade qui dilue les instructions de sécurité et les responsabilités : dans certaines entreprises, l’organisation du travail mettrait en danger les salariés. Conséquence : des familles endeuillées, des patrons qui bien souvent échappent aux coûts de ces accidents et des tribunaux mal armés pour les sanctionner.

A travers le récit des accidents dramatiques et en s’appuyant sur des témoignages et documents inédits, Complément d’enquête remonte la chaîne des circonstances et des responsabilités.

Avec les victimes et leurs familles, avec des cadres d’entreprises, des inspecteurs du travail, des magistrats, nous analysons la mécanique qui a conduit à la mort de salariés, souvent précaires, chez Orange, dans une filiale de Vinci ou encore chez ArcelorMittal.

Une enquête de Laure Pollez, Phedora Maryan-Green et Vincent Gobert avec CAT & Cie.