"Dimanche en politique" : Francis Letellier reçoit Roland Lescure le 23 avril 2023 sur France 3

Dimanche 23 avril 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie.

Lors de son allocution, le président de la République a voulu tourner la page des retraites et tracer un nouveau cap de 100 jours, avec des chantiers autour de l’école, du travail, de la santé et de la sécurité.

Dans la foulée, son retour sur le terrain s’est fait au son des casseroles, des pannes de courant et des huées de la part de Français qui n’acceptent pas la promulgation de la loi sur la retraite à 64 ans. Même tension, même mobilisation lors des déplacements des ministres sur le terrain, jusqu’à Elisabeth Borne, apostrophée sans ménagement par une jeune fille lors d’une rencontre sur la jeunesse à Matignon.

Une feuille de route compliquée pour une majorité qui sait que l’apaisement n’est pas encore à l’ordre du jour. La majorité s’emploie à annoncer des bonnes nouvelles, comme la fin des retraits de points du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h dès 2024 ou l’augmentation du salaire des enseignants.

Dans la citadelle de Bercy, au côté de Bruno Le Maire, le ministre chargé de l’Industrie Roland Lescure se déploie également sur le terrain avec des priorités : décarboner et relocaliser. Roland Lescure, macroniste de la première heure, passé par le mandat de député des Français du Canada et d’Amérique du Nord, s’est vu récompenser il y a huit mois par un portefeuille dans le gouvernement d’Elisabeth Borne. Un an après la réélection d’Emmanuel Macron à son second mandat, comment faire vivre la suite du quinquennat et avec qui ?

Roland Lescure sera interrogé par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Olivier Pérou, journaliste politique à L’Express.