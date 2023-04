"C dans l'air" vendredi 21 avril 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 21 avril 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 21 avril 2023, Axel de Tarlé recevra : Jean-Emmanuel Bibault, professeur en oncologie et radiothérapie à l'Université de Paris-Cité, auteur de « 2041 : L'odyssée de la médecine aux éditions des Equateurs ».

Le Parisien, raconte le cas de Wilfrid 51 ans, habitant de Cherbourg…dont on n’arrivait pas à localiser l’origine du cancer. C’est finalement une intelligence artificielle qui l’a localisé. “L’ordinateur a déduit à 90 % que mon cancer venait du rein. Il est très fort car mes reins, déjà passés au crible, ne présentent aucune marque de cancer”. Pour Jean-Emmanuel Bibault, “nous sommes en passe d’inventer des machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous même”.

Chaque année en France, on recense 7 000 cancers diagnostiqués avec des métastases, mais dont le cancer à l’origine des métastases est inconnu. L’IA a comparé avec plus de 20 000 profils d’ARN, qui était entrés dans la machine. Cette découverte a permis de changer le traitement du patient, qui ne fonctionnait pas et est désormais efficace. Au-delà de ce cas précis, l'intelligence artificielle ouvre de nombreuses perspectives dans le monde de la médecine. Des dizaines de patients en ont déjà bénéficié.

Jean-Emmanuel Bibault reviendra sur les bénéfices et les enjeux de l’intelligence artificielle dans la médecine.

17:45 "C dans l'air"

Marie-Cécile Naves, politologue, directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste des États-Unis.

Hervé Le Bras, démographe et directeur d’études à l’EHESS, auteur de "L’Atlas des inégalités".

Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos.

Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l’IRIS, auteure de "Géopolitique de l’économie".

Le thème de l'émission : Démographie : ce qui nous attend...

En baisse depuis plusieurs années, l’espérance de vie est désormais en chute libre aux Etats-Unis. En 2021, elle s'établissait à 76,1 ans, soit presque 3 ans de moins en 2 ans, du jamais vu depuis le début des années 1920. Et la crise du Covid-19 qui a laissé derrière elle plus d’un million de décès n’explique pas tout…

Alors pourquoi les Américains meurent-ils de plus en plus jeunes ? Avant même le début de la crise sanitaire, la population américaine souffrait d’un état de santé favorable à la contraction de formes graves du Covid-19 : Obésité, diabète, hypertension, à quoi s’ajoute l’absence d’un système de protection sociale généralisé et un accès aux soins de santé très coûteux. Mais d’autres facteurs sont à prendre en compte pour comprendre cette situation. En 2021, 24.000 homicides ont été commis aux États-Unis. Près de 110.000 morts par overdose ont également été recensés. Un fléau dû en partie à l'explosion des anti-douleurs et des opioïdes comme le fentanyl. Sans parler des maladies cardiovasculaires, dont la forte hausse trouve son explication dans la détérioration des pratiques alimentaires et sportives et dans la sédentarité, notamment chez les adultes de moins de 50 ans.

Résultat : les démographes parlent d’une détérioration "effrayante" de l’espérance de vie des Américains, qui creuse l’écart avec les autres pays occidentaux, et passe même pour la première fois derrière celle de la Chine. Pour autant ces pays ne sont pas sans connaître des problèmes démographiques.

Dans l’UE, si en 2021, l’espérance de vie moyenne était de 80,1 ans et l’espérance de vie en vie en bonne santé était à 64 ans selon Eurostat, la question du vieillissement de la population s’impose dans les débats sur le Vieux Continent, notamment en Italie. Sous l’effet d’une chute constante des naissances depuis quinze ans et d’une émigration des jeunes, la Péninsule vieillit fortement : l’an passé, 22,3 % de la population avait déjà plus de 65 ans, d’après Eurostat, soit le plus haut niveau de l’UE et les résidents italiens nés en 1938 sont aujourd’hui plus nombreux que ceux venus au monde en 2018, selon l’Institut national de statistique italien (Istat). Un vieillissement accéléré de la population qui a de graves conséquences économiques et sociales, et qui relance le débat sur l’immigration en Italie. Alors que d’autres pays comme l’Allemagne ont décidé de s’assumer pleinement comme "pays d’immigration" pour faire face aux besoins en matière d’emploi. Même la Hongrie du très nationaliste Viktor Orban a décidé depuis quelques mois d’ouvrir discrètement les portes de son pays à des milliers de "travailleurs invités" venus d’Asie pour faire face au manque de main-d’œuvre.

La Chine, de son côté, a également surpris le monde en publiant en janvier dernier des chiffres-chocs sur sa population : 10,41 millions de décès en 2022 et 9,56 millions de naissances, pour une population de 1,412 milliard, soit une diminution en un an de 850 000 personnes. L’Empire du Milieu a ainsi amorcé la durable baisse de sa population, après un pic survenu en 2021, plus vite qu’attendu et devrait se voir ravir par l’Inde le titre de pays le plus peuplé du monde d’ici le milieu de l’année 2023, selon des estimations des Nations unies.

