"C dans l'air" samedi 22 avril 2023 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Le thème de l'émission de ce samedi 22 avril 2023 : Ukraine.



Les invités :

Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Elena Volochine, grand reporter à France 24, ancienne correspondante en Russie.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.

C'est un nouvel acteur dans le conflit russo-ukrainien : le groupe paramilitaire russe Convoy. Cette nouvelle milice privée, fondée fin 2022 en Crimée, met à mal le monopole de Wagner. Son créateur n’est autre que Sergueï Axionov, proclamé chef de la république de Crimée en 2014. S’ils ne devraient pas être rivaux sur le terrain, rien ne dit cependant que Wagner et Convoy coopéreront. Le Kremlin pourrait mettre ces entités en concurrence pour maximiser les possibilités de résultats.

Pendant ce temps, sur le terrain, la situation est figée. Mais l'espoir renaît côté ukrainien. Ce vendredi, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg s'est dit « confiant » que l'Ukraine, en phase de préparation d'une contre-offensive, puisse regagner du terrain face aux Russes. Le patron de l'alliance était de retour à Kiev, où il s'est entretenu jeudi avec Volodymyr Zelensky, qui n'a de cesse d'appeler les pays occidentaux à livrer davantage de blindés, de munitions et de systèmes de missiles longue portée.

De son côté, Vladimir Poutine continue de serrer la vis dans son pays. Kara-Mourza, l’un de ses derniers opposants,vient d'être condamné à vingt-cinq ans de détention. Une sentence sévère pour cause de diffusion de « fausses informations » sur l’armée. Ce chef d'accusation a été introduit dans l’arsenal législatif russe en mars 2022, peu après le déclenchement de la guerre. Cette arme est redoutable pour réprimer toute information considérée comme mensongère.

Victime collatérale du conflit : la petite Moldavie est le théâtre d'une guerre hybride et d'influence. Alors que ses autorités se tournent de plus en plus vers l'Occident, Moscou chercherait à contrecarrer ses ambitions occidentales. Un consortium de médias internationaux révèle que les services de renseignements russes auraient présenté un plan au Kremlin pour déstabiliser cette ancienne république soviétique, indépendante depuis 1991.

Alors, que va changer l'arrivée de la milice privée Convoy dans le conflit en Ukraine ? L'Ukraine peut-elle regagner du terrain face aux Russes ? Jusqu'où peut aller Poutine dans la répression de ses opposants ? La Moldavie est-elle la prochaine cible de Moscou ?

