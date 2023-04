"Sept à Huit" dimanche 23 avril 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 23 avril 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 23 avril 2023 :

Le meurtre de Nathalie Debaillie à Lille.



Harlcelée par son ex, elle avait porté plainte mais les policiers n'ont rien fait pour la protéger.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 23 avril 2023 :

Le boom de la freep.



Des vêtements d'occasion à prix imbattables. Cet engouement fait la fortune des premiers à s'être lancés sur ce filon.



Rencontre fascinante avec les gorille du Rwanda.



C'est un trésor national que le pays monnaye auprès des touristes venus du monde entier.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Eric Cantona.



Les coups de gueule d'une légende du football Français devenu comédien.