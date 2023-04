"Affaire conclue" en région : les trésors de Brest et de Nancy, mardi 9 mai 2023 sur France 2

L'équipe du magazine "Affaire conclue" est allée à la rencontre des téléspectateurs en région pour découvrir des trésors insoupçonnés. Un numéro diffusé en prime time mardi 9 mai 2023 à 21:10 sur France 2.

Vous avez tous, chez vous, des objets que vous aimez et que vous estimez remarquables ! Des objets dont vous ignorez parfois la provenance, l’utilité et la valeur ! Ces objets ont peut-être plus de valeur que vous ne le pensez, s’agit-il de trésors ?

C’est d’abord, à Nancy, au Palais du gouvernement, puis à Brest, aux Ateliers des Capucins, qu’Affaire conclue a posé ses caméras le temps d’une journée d’expertises gratuites pour tenter de découvrir ces trésors oubliés.

Le Grand-Est et la Bretagne ont répondu présent à l’appel de Sophie Davant puisque plusieurs centaines de Nancéens et de Brestois sont venus avec l’espoir un peu fou de posséder un trésor insoupçonné ! Les commissaires-priseurs du magazine ont expertisé près de 1 000 objets ! Une journée riche en émotions pour certains vendeurs qui ont découvert l’histoire et la juste valeur de leur objet ! Et déception pour d’autres, qui voyaient dans l’objet et sa légende familiale une valeur plus précieuse.

Les experts du magazine ont ensuite sélectionné 12 objets (6 par ville) qui viendront à Paris pour être vendus aux enchères sur le plateau de l’émission ; bronze monumental de Paul Moreau-Vauthier, jardinière japonisante de Théodore Deck, buste en céramique d’Anna Quinquaud, un vase d'Émile Gallé, une huile sur toile d’Othon Friesz, voici quelques-uns des trésors dénichés par les experts chez vous en région !

De retour à Paris, vous retrouverez ces incroyables objets et leurs vendeurs en salle des ventes face à 7 acheteurs habituels d’Affaire conclue qui seront rejoints par 7 nouveaux acheteurs spécialement présents pour l’émission ! Amateurs, passionnés ou experts dans un courant artistique ou un type d’objet, ils ont le goût du challenge et se livreront bataille lors de ces enchères qui s’annoncent redoutables…

Mais qui de Brest ou de Nancy aura mis en lumière le plus beau trésor ? Qui de l’Est ou de l’Ouest va faire trembler la salle des ventes et ces 14 acheteurs ? Affaire Conclue réserve pour cette spéciale encore bien des surprises !