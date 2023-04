"Voiture à vendre" : Renault 5 GT Turbo Porsche 997 Targa 4S sur RMC Découverte mercredi 26 avril 2023

Mercredi 26 avril 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouveau numéro de "Voiture à vendre", une émission qui va vous aider à vendre votre voiture plus rapidement et à votre prix.

Maxime Lepissier, expert du marché automobile, va venir en aide à des propriétaires démunis qui n’arrivent pas à vendre leurs voitures depuis plusieurs mois. Maxime va prendre les choses en main pour identifier les problèmes qui bloquent la vente : états esthétiques disgracieux, défauts mécaniques, mais aussi mauvaises estimations. Diagnostic mécanique, essais routiers mais aussi check esthétique, Maxime va faire un état des lieux complet et définir quelles sont les réparations indispensables pour vendre rapidement et au meilleur prix.

L’expert, aidé par Pierre-André et son équipe de mécaniciens, va utiliser un ensemble de techniques de rénovations à moindre coût pour rendre ces véhicules fiables mais surtout attrayants aux yeux d’acheteurs potentiels.

Alors Maxime arrivera-t-il à vendre en quelques jours, des voitures que leurs propriétaires ont mis sur le marché depuis plusieurs mois ? Comment faire la différence ? Comment réussir sa vente ?

Épisode 4 : Renault 5 GT Turbo / Porsche 997 Targa 4S

Flora est l'heureuse propriétaire d'une Porsche 997 Targa 4S. Une sportive d'exception qui développe 385 chevaux et envoie la puissance aux 4 roues. La voiture est de 2008 et affiche 119000 kms au compteur.

Cela fait plusieurs mois que la jeune femme essaie de la vendre sans succès, une situation anormale pour Maxime Lépissier qui connait bien le marché des sportives. Flora a affiché un prix de vente de 80 000 EUR, soit le prix maximum constaté à l'argus pour ce modèle qui a 15 ans. Et c'est là où le bât blesse pour l'expert, il estime que la Porsche de Flora ne vaut pas plus de 72 000 EUR et encore, après avoir changé les 4 pneus et réaliser une géométrie complète...

Alors Flora va-t-elle suivre les recommandations de l'expert et baisser son prix pour s'assurer de vendre ?

L'expert automobile reçoit aussi Roman, au volant d'une sportive là encore, mais d'un tout autre genre. Le jeune homme souhaite vendre sa Renault 5 GT Turbo Phase 2 de 1990.

Véritable mythe pour toute une génération, la R5 GT Turbo est un youngtimer très prisé des collectionneurs, et Roman en demande 14 500 EUR. Mais cela fait plusieurs semaines que l'annonce est en ligne et Roman n'arrive pas à concrétiser en vente une des nombreuses visites. Maxime va vite comprendre pourquoi. Si la GT Turbo de Roman a une mécanique impeccable et performante, esthétiquement la carrosserie a pris la grêle et les bosses sont légion. Coût des réparations : 2 000 EUR.

Roman va-t-il accepter d'investir pour mieux vendre ?