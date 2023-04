"Vive le camping" à Mézos dans les Landes, jeudi 27 avril 2023 sur 6ter - Vidéo

Jeudi 27 avril 2023 à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine "Vive le camping" : « Camping de rêve dans les Landes ».

Élodie Gossuin vous invite à planter votre tente à Mézos, dans un camping des Landes considéré comme l’un des plus beaux de la région.. Imaginez : l’établissement dispose d’une piscine bordée d’une plage de sable fin aux allures caribéennes avec ses paillotes en bambous et ses palmiers. Tout cela à quelques minutes des plages et de sites naturels.

Cindy, Sébastien et leur tribu XXL de onze enfants sont tombés amoureux du lieu. Et cette année, ils ont décidé d’y renouveler leurs vœux de mariage. Des vacances sous le signe de l'émotion et des surprises. Cette famille, vous la connaissez si vous suivez sur TF1 "Famille nombreuses : la vie en XXL"... Il s'agit de la famille famille Van Der Auwera.

Pour Céline, Cédric et leurs deux enfants, c’est une première dans les Landes. Ils espèrent ne pas s’être trompés dans leur choix. Entre les multiples activités proposées par le camping et les atouts touristiques de la région, feront-ils de cet établissement leur nouveau port d’attache ?

Le Sud-Ouest est aussi célèbre pour ses fêtes traditionnelles et son ambiance bon enfant, de quoi attirer les plus jeunes comme Louis et ses amis. Ils sont étudiants et ont l’intention de vivre leur semaine de vacances au rythme des soirées, des férias et des vachettes… mais gare aux chutes !

Tous ces estivants espèrent vivre des vacances inoubliables. Et c’est sur Gérôme qu’ils peuvent compter : le directeur du camping et son équipe sont aux petits soins pour leurs hôtes.

Bienvenue dans un camping où la bonne humeur est le maître mot des vacances !