"C à vous" mardi 25 avril 2023 : Sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Ce mardi 25 avril 2023 à partir de 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de "C à vous".

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

19:00 C à vous

Expulsion de migrants à Mayotte : la justice suspend l’évacuation d’un bidonville.

Invitée : Estelle Youssouffa, députée LIOT de la 1ère circonscription de Mayotte.

Guerre en Ukraine : comment Macron s’est trompé sur Poutine.

Invitée : Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, ex-correspondante à Moscou, auteure du livre “Macron-Poutine, les liaisons dangereuses”, à paraître demain aux éditions de L'Observatoire.

Au dîner de C à vous

Invitées : Juliette Boudre et Gwendoline Hamon pour le film “Maman, ne me laisse pas m’endormir”, adapté du livre-récit de Juliette Boudre et réalisé par Sylvie Testud, diffusé demain à 21:10 sur France2.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Julien Dumas, chef du Relais & Châteaux Saint-James à Paris.

20:00 C à vous, la suite

Invité : Pierrick Geais, journaliste au magazine Paris Match, pour le hors-série “Charles III, le sacre”.

Invité : Mathilde Carton, cheffe de service Elle Info au magazine ELLE, pour le documentaire “Et Dieu créa Barbie”, diffusion le vendredi 28 avril à 21:00 sur France 5.