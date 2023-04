"Sept à Huit" dimanche 30 avril 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 30 avril 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 30 avril 2023 :

La passion des Lotos en France.



En période de crise, ils attirent un nouveau public grâce aux bons d'achat : un remède aux fins de mois difficiles.



18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 30 avril 2023 :

Hors de contrôle.



Des rodéos sauvages et dangereux en ville, témoignages exclusifs de ces chauffeurs à risques et de leurs victimes.

Europa-Park : classé meilleur parc d'attraction au monde.



Le frisson des grands huit pour des millions de visiteurs...

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Stéphane Voirin, le compagnon de la professure d'espagnol assassinée à Saint-Jean-de-Luz.



Il y a deux mois, Agnès Lassalle, professeur d’espagnol de 53 ans, était poignardée à mort par l’un de ses élèves de 16 ans, dans sa classe, au lycée Saint Thomas d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz, où elle enseignait depuis une vingtaine d’années.



Son mari, Stéphane Voirin, ancien militaire, pilote dans l’armée puis dans l’aviation civile, avec lequel elle vivait depuis 13 ans, a déclenché une vague d’émotion générale en dansant devant son cercueil lors de ses funérailles. La vidéo, postée par France 3 Aquitaine notamment, a été vue des millions de fois.

Dimanche soir, Stéphane Voirin témoigne pour la première fois à la télévision, alors que sa femme Agnès Lassalle vient de recevoir la Légion d'honneur à titre posthume.