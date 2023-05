"Des racines et des ailes" : « Le couronnement d'un roi » mercredi 3 mai 2023 sur France 3 - Vidéo

À l'approche du couronnement du roi Charles III, France 3 propose une soirée événement mercredi 3 mai 2023 à partir de 21:10.

La soirée débutera à 21:10 avec le magazine "Des racines & des ailes", présenté par Carole Gaessler, qui vous donne rendez-vous à Londres. Une émission spéciale au cœur de la capitale britannique, qui s’apprête à fêter un événement mondial : le couronnement de Charles III. Une page d'histoire à vivre en direct le 6 mai prochain sur France 2 dans une édition spéciale de la rédaction.

Ce document en deux partie revient sur le parcours hors norme et souvent méconnu de ce souverain qui a dû patienter plus de 70 ans dans l’antichambre de la monarchie, un record !

Avant de monter sur le trône, Charles a vécu dans l’ombre d’une famille puissante, les Windsor, qui lui ont imposé nombre de ses choix.

Grâce à des archives inédites et en revenant sur les lieux marquants de sa vie, de son premier internat en Écosse, à l’Université́ de Cambridge, à son club de Polo où il fut le célibataire le plus convoité du royaume et jusqu’à son mariage iconoclaste avec Camilla, vous allez découvrir sa vie passée dans l’antichambre de la Royauté́.

En succédant à une icône, sa mère, Elizabeth II, les défis du nouveau souverain sont multiples. S’il veut rester roi, Charles III va devoir moderniser l’institution, réconcilier sa famille déchirée, et éviter que le Royaume-Uni et le Commonwealth ne se désagrègent. Malgré son impopularité apparente, Charles III dispose de nombreux atouts pour réussir cette tâche. Nous verrons comment, tout au long de sa vie, le souverain a contribué par des actions concrètes au bien-être de ses sujets et à la défense de l’environnement, une mission qui lui tient particulièrement à cœur. Mais à l’heure où il va porter la couronne d’Angleterre, une question se pose : Charles, aura-t-il le temps de marquer l’Histoire de son empreinte ?

En seconde partie de soirée, France 3 rediffusera “Des racines et des ailes” : « 70 ans de règne de la reine d'Angleterre ».