"Club Première" mercredi 3 mai 2023 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première

Mercredi 3 mai 2023 à 22:50, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première un nouveau numéro de “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque mercredi soir en seconde partie de soirée sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent reçoit celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Laurent Ruquier entouré de ses invités, d’humoristes, d’amoureux de la culture et de premiers lecteurs et spectateurs, nous entraine dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Ce mercredi 3 mai 2023, Laurent Ruquier reçoit :

Le cinéma



Jonathan Zaccaï pour le film « Le cours de la vie » réalisé par Frédéric Sojcher, dans les salles le 10 mai 2023.

Le théâtre

Isabelle de Botton & Gilles Dyrek, pour la pièce « Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 ».

La littérature

Ségolène Royal, pour son livre « Refusez la cruauté du monde ! Le temps d'aimer est venu » aux éditions du Rocher.



Fanny Ruwet, pour son livre « Bien sûr que les poissons ont froid » aux éditions de l'Iconoclaste.



Le spectacle

Vérino, pour son spectacle « Focus » à Bobino du 1er au 4 juin 2023 et en tournée.

Yohann Métay, pour son spectacle « Le sublime sabotage » en tournée.

La musique



Barcella, pour son album « Mariposa » en tournée et au Café de la Danse à Paris le 4 mai 2023.

Les amoureux de la culture

Gaël Tchakaloff, écrivaine française, romancière et journaliste.

François Renucci, chroniqueur des livres qu’on a pas retenus !