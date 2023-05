"Echappées Belles" : « Destination Cuba » sur France 5 samedi 6 mai 2023 - Vidéo

Samedi 6 mai 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène à Cuba.

Avec ses eaux turquoise, ses vieilles voitures, sa nature préservée, son ambiance festive, son architecture éblouissante et le charme envoûtant de sa capitale, Cuba est une destination qui ne ressemble à aucune autre. C'est ce que Jérôme Pitorin nous donne à découvrir.

A Cuba, les apparences sont trompeuses. Si le pays semble figé dans le temps avec ses maisons aux couleurs pastel, ses demeures coloniales et ses vieilles voitures américaines, il n’en est rien. Depuis les réformes de 2017, Cuba a vu émerger un grand nombre de jeunes « cuenta-propistas » (auto-entrepreneurs en français). Si la crise économique, et plus récemment la pandémie de Covid-19 ont ralenti leurs progressions, ils restent nombreux à vouloir se lancer dans les affaires. Pleins d’énergie, ils veulent faire de la crise une opportunité pour entreprendre dans un Cuba qui change et qui s’ouvre grâce à internet, tout en proposant une diversité culturelle dynamique.

A cette richesse culturelle s’ajoute, la richesse de la terre. Dans la vallée de Vinales, les plaines fertiles et le microclimat sont favorables à la culture et la région produit aujourd’hui le tabac le plus réputé au monde. Avec ses plages naturelles d’un blanc immaculé, ses forêts de pins et ses innombrables cascades, l’île a su également préserver son environnement naturel. En effet, depuis 25 ans, les autorités cubaines ont créé environ 250 zones naturelles protégées, ce qui correspond à plus de 20 % de la superficie du pays. On dénombre à Cuba quelque 350 espèces d’oiseaux et son récif de corail, l'un des plus grands au monde, abrite 900 espèces de poissons dont 410 espèces d'éponges et de coraux. Ce qui fait de Cuba, le véritable poumon vert des Antilles et un véritable paradis vert pour les voyageurs.

Quels sont les rêves et les défis des jeunes entrepreneurs de Cuba ? Face aux difficultés de la vie quotidienne, comment les Cubains ont su élever la débrouillardise au rang d’art ? Et comment Cuba a su préserver sa nature et sa biodiversité ?

Les reportages diffusés :

Les cuenta-propistas

L'art du système D

La préservation du patrimoine cubain

Le renouveau du rhum

Portrait de jeunes agriculteurs

Citoyens engagés pour une meilleure exploitation des ressources.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Coup de coeur pour le Panama ».