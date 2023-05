"C dans l'air" jeudi 4 mai 2023 : Sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 ce jeudi 4 mai 2023 avec Caroline Roux pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 4 mai 2023, Caroline Roux recevra : Nicolas Kssis-Martov, journaliste au magazine So Foot.

Le monde du football et le PSG traversent une crise inédite qui a un retentissement dans le monde entier. Lionel Messi a été mis à pied 2 semaines pour s’être offert une escapade lundi en Arabie saoudite et avoir séché l'entraînement. L’Argentin a écopé d’une sanction exceptionnelle de la part du Paris Saint-Germain. Il manquera les deux prochaines rencontres du PSG, à Troyes ce dimanche, puis face à Ajaccio le 13 mai prochain. Il sera également privé de son salaire et de ses primes.

Nicolas Kssis reviendra la crise inédite que traversent le monde du football et le Paris Saint-Germain.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Sergueï Jirnov, ancien officier du KGB, auteur de « L’Escalade : Est-il vraiment fou ? ».

Colonel Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et historien militaire.

Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis.

Le thème de l'émission : Poutine menacé ?



« Une tentative d'assassinat ». C'est l'accusation portée contre l'Ukraine par la Russie depuis hier. Kiev aurait ciblé Vladimir Poutine au cours d'une attaque «terroriste» aux drones. Mais alors que les éléments tangibles sont peu nombreux, les théories vont bon train : est-ce une attaque lancée depuis l'Ukraine ? Un geste de contestation interne ? Une attaque « sous fausse bannière » lancée par les Russes eux-mêmes pour justifier de futures actions ?

Aujourd'hui, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a mis en garde Moscou contre toute utilisation de cette attaque présumée contre le Kremlin comme un prétexte pour intensifier son offensive militaire en Ukraine. "Nous appelons la Russie à ne pas utiliser cela comme une excuse pour poursuivre l'escalade de la guerre", a-t-il déclaré.

La situation continue donc de se tendre dans le conflit russo-ukrainien, et Vladimir Poutine, souvent décrit comme paranoïaque et replié sur lui-même, semble avoir de plus en plus peur pour sa sécurité. Toutefois, malgré cette « attaque terroriste » dénoncée par le Kremlin, le défilé militaire du 9 mai (célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945) est maintenu à Moscou.

Pendant ce temps, la traque des oligarques russes continue. Mais l'efficacité des sanctions qui leur sont infligées sont remise en question. Au Royaume-Uni, une enquête du Times et Transparency International révèle que leur portée est en tout cas limitée. En cause notamment : les proches des personnes visées par des sanctions qui seraient souvent épargnés. L'utilisation de sociétés écrans seraient aussi un moyen pour ces milliardaires de contourner les sanctions.

Enfin, en Estonie, les fortes tensions avec la Russie continuent. Après les expulsions mutuelles de leurs ambassadeurs en janvier dernier, la situation ne s'arrange pas. Une véritable « dérussification » est à l'oeuvre à l'oeuvre à Tallinn, où on enlève tous les symboles russes, reliquats de cinquante années de domination soviétique. Malgré une forte population russophone, l'enseignement du russe sera aussi proscrit à partir de l'an prochain dans les écoles du pays.

Alors, qui est l'auteur de cette attaque aux drones sur le Kremlin ? Quelles cons équences sur la guerre ? Que deviennent les oligarques russes ? L'Estonie a-t-elle peur d'être la prochaine sur la « liste » de Poutine ?

